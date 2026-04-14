प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में माँ डाट काली मंदिर के दर्शन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड में माँ डाट काली मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। यह मंदिर देहरादून और सहारनपुर बॉर्डर पर स्थित है और इसका इतिहास 200 साल पुराना है। मंदिर देवी काली को समर्पित है और इसे बहुत चमत्कारी माना जाता है। इस यात्रा का महत्व, मंदिर का इतिहास, वास्तुकला और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल को उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। इस अवसर पर, वे देहरादून और सहारनपुर सीमा पर स्थित माँ डाट काली मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस मंदिर में जा रहे हैं। माँ डाट काली मंदिर का इतिहास लगभग 200 साल पुराना है। यह मंदिर बहुत चमत्कारी माना जाता है। यहाँ दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी आते हैं, अपनी मनोकामनाओं को लेकर। देवी काली को समर्पित यह मंदिर क्षेत्र के प्राचीन मंदिरों में से एक है। देवी काली को हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री शक्ति (शक्ति) का स्वरूप माना जाता है, जिसमें उनका उग्र और ममतापूर्ण दोनों ही रूप शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, देवी काली को आरंभ यानी शुरुआत की देवी भी माना जाता है। वे मार्ग की रक्षक देवी हैं और राहगीरों को भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसलिए, उत्तराखंड के प्रवेश द्वार पर ही, सड़क के ठीक किनारे माँ डाट काली का मंदिर स्थित है। मंदिर की वास्तुकला और परंपराएँ स्थानीय पत्थर और लकड़ी से निर्मित हैं, जो इसे एक विशेष पारंपरिक रूप प्रदान करती हैं। मुख्य गर्भगृह में देवी काली की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर चारों ओर हरियाली और सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे शांत और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करता है।

हिंदुओं के लिए इस मंदिर का विशेष धार्मिक महत्व है। आज भी कई लोग नई गाड़ी खरीदने के बाद यहाँ आकर देवी का आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान पुजारी विशेष पूजा करते हैं, जिसमें गाड़ी पर काला धागा बांधा जाता है और नारियल चढ़ाया जाता है। “वाहन दुर्घटना यंत्र” नामक एक विशेष यंत्र भी गाड़ी में लगाया जाता है, जिसे दुर्घटनाओं, बुरी नज़र और अन्य संकटों से सुरक्षा के लिए माना जाता है।

दुर्गा सप्तशती में देवी का एक स्वरूप ऐसा है, जिसमें उन्हें सभी रास्तों की देवी और सभी वाहनों की देवी भी कहा गया है। विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुलप्रेमा सर्ववाहनवाहना॥ इस प्रकार, सभी प्रकार के वाहन देवी दुर्गा का ही रूप माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रक या बस के ड्राइवर अपनी बस-ट्रक को बहुत सजाते हैं। वे काली चोटी, परांदा, चुनरी, लहरिया, फूल-माला आदि से सजाते हैं। इसके साथ ही, वे काली स्वरूप का एक मुखौटा ट्रक या बस के आगे लगाते हैं। पीछे की ओर कीर्तिमुख नामक दैत्य की तस्वीर लगाकर 'बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला' लिखते हैं। यह मंदिर देवी के इसी वाहन स्वरूप का भी प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यहाँ नए वाहनों की पूजा होती है। लोग घर, मकान, ज़मीन आदि भी खरीदकर यहाँ देवी की पूजा करने आते हैं। लोगों का मानना ​​है कि देवी उनके निर्माण कार्यों को पूरा करती हैं और उनकी रक्षा-सुरक्षा भी करती हैं।

'डाट' शब्द का अर्थ 'दांत' है। इस मंदिर का नाम देवी काली के उग्र रूप से जुड़ा है, जिसमें उनके दांत बाहर निकले हुए दर्शाए जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि मंदिर का प्राचीन नाम दंतकाली मंदिर था, लेकिन अंग्रेज अफसर संस्कृत में इसका उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिससे इसका नाम डाट काली पड़ गया। इस मंदिर की स्थापना 30 जून 1804 को हुई थी। यह मंदिर देहरादून-सहारनपुर हाईवे के निर्माण के दौरान स्थापित किया गया था। एक लोककथा के अनुसार, जब एक इंजीनियर इस हाईवे परियोजना पर काम कर रहा था, तो उसे सपने में देवी काली के दर्शन हुए। देवी ने उसे अपनी मूर्ति देकर उसी स्थान पर मंदिर बनाने का निर्देश दिया। इसके बाद इंजीनियर ने यह मूर्ति मेहनत सुखबीर गुसाईं को दी, जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया और इसका नाम डाट काली मंदिर रखा।

अक्टूबर से फरवरी के बीच यहाँ आने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस दौरान देहरादून का मौसम सुहावना रहता है और तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इन महीनों में नवरात्रि का पर्व भी आता है, जिसे मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है





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