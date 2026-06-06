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प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने यमुनोत्री धाम में किए दर्शन

राजनीति News

प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने यमुनोत्री धाम में किए दर्शन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीपंकज मोदीयमुनोत्री धाम
📆06-06-2026 14:24:00
📰Dainik Jagran
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना की। उनके साथ गांधीनगर की मेयर मीरा पटेल सहित 12 सदस्यीय दल भी धाम के दर्शन को पहुंचा हुआ था।

प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी ने यमुनोत्री धाम में किए दर्शन, यात्रा व्यवस्थाओं पर की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं, पैदल मार्ग की समस्यासमय कम है?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने यमुनोत्री धाम में मां यमुना के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना की। उनके साथ गांधीनगर की मेयर मीरा पटेल सहित 12 सदस्यीय दल भी धाम के दर्शन को पहुंचा हुआ था। शनिवार को दल के धाम पहुंचने पर तीर्थ पुरोहितों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा संपन्न कराई। दर्शन के बाद पंकज मोदी ने तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं, यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं को आने वाली चुनौतियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से यमुनोत्री पैदल मार्ग से जुड़ी समस्याओं और लंबे समय से प्रस्तावित रोपवे परियोजना की प्रगति के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। स्थानीय स्तर पर यात्रा को और सुगम एवं सुरक्षित बनाने के सुझावों पर भी चर्चा हुई। यात्रा के दौरान पंकज मोदी का कार्यक्रम पूरी तरह सादगीपूर्ण रहा। उन्होंने सामान्य श्रद्धालुओं की तरह यात्रा पूरी की और दर्शन के उपरांत वापस लौट गए। उनके साथ आए दल ने भी धाम की धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की।मुख्य चुनाव आयुक्त ने किए गंगोत्री-यमुनोत्री धाम के दर्शन, अब देहरादून में लेंगे बैठ

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंकज मोदी यमुनोत्री धाम मां यमुना पूजा-अर्चना

 

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