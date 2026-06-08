प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी वाले गैस सिलिंडरों की संख्या घटाई गई

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए सालाना मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलिंडरों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव परिवारों द्वारा औसतन इस्तेमाल की जाने वाली गैस की मात्रा को ध्यान में रखकर किया गया है।

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ( PMUY ) के लाभार्थियों के लिए सालाना मिलने वाले सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर ों की संख्या नौ से घटाकर चार कर दी है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव परिवारों द्वारा औसतन इस्तेमाल की जाने वाली गैस की मात्रा को ध्यान में रखकर किया गया है। मई 2016 में शुरू की गई इस प्रमुख योजना के तहत, लाभार्थियों को शुरू में हर साल 14.

2 किलोग्राम वाले 12 सब्सिडी वाले LPG सिलिंडर मिलते थे। पिछले साल इस कोटे को घटाकर 9 सिलिंडर कर दिया गया था और अब इसे और कम करके चार कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, उज्ज्वला योजना वाले एक आम परिवार में औसतन साल में लगभग चार रिफिल सिलिंडर की खपत होती थी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को पहले चार रिफिल पर प्रति सिलिंडर 300 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) मिलेगा





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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर DBT PMUY

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