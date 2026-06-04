प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग खेल के रूप में शामिल होकर रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप -2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग खेल के रूप में शामिल होकर रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर जीवन परंपरा समय के साथ नए चरण में प्रवेश करती है। योगासन की यह विश्व चैंपियनशिप इसी चरण का शुभारंभ है। इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतियोगी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाएगा। ओलंपिक या कोई भी बहु खेल प्रतियोगिता हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, उतना सुखद परिणाम आ सकता है। अहमदाबाद में होने जा रही पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा, खेल के रूप में योगासन का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा खेल अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, इसलिए योगासन का खेल के रूप में विस्तार होगा, वैसे-वैसे इससे जुड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और इवेंट प्रबंधकों के लिए भी यह नए अवसर लेकर आएगा। पीएम ने कहा, एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते थे। यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। यह देखकर खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अब अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। ध्यान, प्राणायाम उनकी जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया के अलग-अलग देशों में योग से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इस बार मुख्य कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। विश्व योगा दिवस से पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज की तरह है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए 60 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और योग के संदेश को अपने-अपने देश में फैलाने और वहां योग दूत बनने का सुझाव भी दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप-2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग खेल के रूप में शामिल होकर रोजगार का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हर जीवन परंपरा समय के साथ नए चरण में प्रवेश करती है। योगासन की यह विश्व चैंपियनशिप इसी चरण का शुभारंभ है। इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक प्रतियोगी खेल के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी जगह बनाएगा। ओलंपिक या कोई भी बहुखेल प्रतियोगिता हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, उतना सुखद परिणाम आ सकता है। अहमदाबाद में होने जा रही पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा, खेल के रूप में योगासन का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा खेल अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। रोजगार के नए अवसर पैदा करता है, इसलिए योगासन का खेल के रूप में विस्तार होगा, वैसे-वैसे इससे जुड़ी संभावनाएं बढ़ेंगी। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और इवेंट प्रबंधकों के लिए भी यह नए अवसर लेकर आएगा। पीएम ने कहा, एक दशक पहले भारत संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव लेकर गया था। हम प्राचीन भारतीय परंपरा को पूरी मानवता के स्वास्थ्य और सामूहिक कल्याण से जोड़ना चाहते थे। यूएन में 190 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। यह देखकर खुशी होती है कि करोड़ों लोग योग को अब अपने जीवन का हिस्सा बना चुके हैं। ध्यान, प्राणायाम उनकी जीवनशैली का हिस्सा बन रहा है। उन्होंने कहा, 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। इस दिन दुनिया के अलग-अलग देशों में योग से जुड़े कार्यक्रम होंगे। इस बार मुख्य कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। विश्व योगा दिवस से पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज की तरह है। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग है। प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आए 60 से अधिक देशों के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दीं और योग के संदेश को अपने-अपने देश में फैलाने और वहां योग दूत बनने का सुझाव भी दिया





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप योग खेल रोजगार स्वास्थ्य वेलनेस

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

योगी सरकार की 'उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026' क्या है? हाउसिंग परियोजना को तीन साल में करना होगा पूराUP Urban Redevelopment Policy 2026: योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश शहरी पुनर्विकास नीति-2026 लागू कर दी है। इसके जरिए 25 वर्ष से ज्यादा पुराने प्रोजेक्ट्स को नई जिंदगी मिलेगी।

Read more »

दिल्ली में अब राशन कार्ड का ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन, हर मेंबर का आधार कार्ड होगा जरूरीसीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल-2026 को लागू करने के बाद नए राशन कार्ड बनवाने की SOP जारी कर दी है।

Read more »

'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के साथ AI बनेगा वैश्विक जन-आंदोलन का एजेंडा, भारत से घोषणा पत्र जारीनई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट-2026 में 88 देशों ने 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना से प्रेरित होकर नई दिल्ली घोषणा-पत्र जारी किया।

Read more »

'किसी भी राज्य में शिक्षा का स्तर उसके परिणामों से तय होता है', शिक्षा मंत्री बोले-मापदंड के अनुसार पंजाब देश भर में अग्रणीशिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र श्री आनंदपुर साहिब के पांच विद्यार्थियों ने भी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (जेईई) मेन्ज़-2026 प्रतिष्ठित परीक्षा पास की है.

Read more »

राजस्थान सरकार की नई पहल से ग्रामीण पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, होमस्टे योजना-2026 से खुले रोजगार के नए रास्तेRajasthan News: राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘राजस्थान होमस्टे योजना-2026’ लागू की है, जिससे ग्रामीण आय, स्वरोजगार और स्थानीय पर्यटन को नई दिशा मिलेगी.

Read more »

राजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान: 'ग्राम-2026' निवेशकों के लिए नए द्वार खोलेगाराजस्थान के मुख्यमंत्री का बयान: 'ग्राम-2026' निवेशकों के लिए नए द्वार खोलेगा

Read more »