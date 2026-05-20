प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी की मुलाकात ने भले ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति को महत्व दिया हो, लेकिन एक साधारण टॉफी ने भारतीय शेयर बाजार में भी हलचल पैदा कर दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी की मुलाकात और उनके बीच उसी दौरान आते 하ते ‘Melody’ टॉफी को जमाते हुए के स्तर को सोशल मीडिया से लेकर शेयर बाजार तक चर्चा का विषय बना दिया. Parle Industries के शेयर में अचानक तेजी आई, लेकिन दावेदार Melody टॉफी इस कंपनी का नहीं था बल्कि निजी कंपनी थी. वीडियो वायरल होने के साथ ही, कंपनी के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली और क्रिसिस के स्तर तक पहुंच गए. कई यूजर्स ने इसे 'Melodi' प्रभाव के साथ मतभेद किया, जो बोर्ड मुख्यालय से लोकप्रिय Melody टॉफी ब्रांड तक सीधा संबंध नहीं रखता था. विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया ट्रेंड और वायरल घटनाओं की वजह से शेयर बाजार पर असर होता है. बेशक, कुछ निवेशकों को यह सलाह दी गई है कि केवल वायरल खबरों के आधार पर निवेश करने से बचना चाहिए. इन लोगों को कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझकर ही फैसला लेने की सलाह दी जाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जोर्जिया मेलोनी की मुलाकात सोशल मीडिया से लेकर शेयर बाजार तक चर्चा का विषय बनी हुई है. उसी दौरान, इटली की प्रधानमंत्री ने ‘Melody’ टॉफी को गुड लगाते हुए इसे मेलोनी को दिया.

इस वीडियो को वायरल होते ही, इंटरनेट पर 'Melodi' ट्रेंड फिर से शुरू हुआ और शेयर बाजार में भी इसका असर देखा गया, जहां Parle Industries के शेयर अचानक तेजी से उछल गए. वहीं, इस घटना में एक दिलचस्प मोड़ सामने आया. जिस Parle Industries के शेयर में तेजी आई, उसका Melody टॉफी से सीधा संबंध नहीं है. शरीर जिस Parle Products बनाती है, जो एक अलग निजी कंपनी है.

हालांकि, नाम की समानता और सोशल मीडिया चर्चा ने निवेशकों को आकर्षित कर दिया. इस घटना ने सोशल मीडिया की ताकत को भी दिखाया और इससे निवेशकों को सलाह दी गई है कि केवल वायरल खबरों के आधार पर निवेश करने से बचना चाहिए. डिजिटल दौर में, सोशल मीडिया का प्रभाव सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं होगा. तथापि, निवेशकों को सलाह दी गई है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति को समझकर ही फैसला लेना चाहिए





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