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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में अभूतपूर्व उत्साह, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल
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📆16-05-2026 15:51:00
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन दौरे को लेकर प्रवासी नागरिकों में अभूतपूर्व उत्साह और जोश देखा गया है। कुलदीप शेखावत, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके के प्रभारी, ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुटना केवल प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत ही नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती धमकी और वैश्विक प्रगति का प्रमाण है। कुलदीप शेखावत ने अपने सहयोगियों के साथ बैठक आयोजित करके कहा कि यह यात्रा भारत और ब्रिटिश संबंधों में एक नया अध्याय लिखेगी और पिछले कुछ वर्षों में भारत की आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक सफलताओं ने प्रवासियों में नया आत्मविश्वास और गर्व बढ़ाया है। प्रवासियों के इस विशाल हुजूम ने भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत किया है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा से पहले दोनों देश के बीच संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार को नए अध्याय से लिहाजा देने का सुझाव दिया है। प्रवासी भारतीय ों की विशाल संख्या वेदों की एक झलक प्राप्त करने और उनके विचार सुनने के लिए इकट्ठा हो रही है, जिससे भारत की बढ़ती प्रगति का सबूत हो सकता है। प्रवक्ता कुलदीप शेखावत का मानना है कि यह अनूठा अभियान दुनिया भर में भारत की बढ़ाई हुई धमकी और वैश्विक प्रगति का प्रदर्शन है। विभिन्न शहरों में भारतीय संगठनों ने व्यापक तैयारियां की हैं, जहां परंपरागत ढोल-नाद और लोक नृत्य के साथ पीएम मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसे में, प्रवासी समाज के नेताओं का मानना है कि यह एक रा जनेता का स्वागत नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती धमकी और वैश् विक प्रगति का प्रदर्शन है। सत्र के दौरान, पीएम मोदी लंदन में अपने संगठनों की एक विशाल मेगा-इवेंट को संबोधित करेंगे, जो लाइव प्रसारण के लिए तैयार किया गया है। साथ ही वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जहाँ रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार के संबंधों को मजबूत करने पर गहन चर्चा होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा से पहले दोनों देश के बीच संबंधों और द्विपक्षीय व्यापार को नए अध्याय से लिहाजा देने का सुझाव दिया है। प्रवासी भारतीयों की विशाल संख्या वेदों की एक झलक प्राप्त करने और उनके विचार सुनने के लिए इकट्ठा हो रही है, जिससे भारत की बढ़ती प्रगति का सबूत हो सकता है। प्रवक्ता कुलदीप शेखावत का मानना है कि यह अनूठा अभियान दुनिया भर में भारत की बढ़ाई हुई धमकी और वैश्विक प्रगति का प्रदर्शन है। विभिन्न शहरों में भारतीय संगठनों ने व्यापक तैयारियां की हैं, जहां परंपरागत ढोल-नाद और लोक नृत्य के साथ पीएम मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है। ऐसे में, प्रवासी समाज के नेताओं का मानना है कि यह एक राजनेता का स्वागत नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती धमकी और वैश्विक प्रगति का प्रदर्शन है। सत्र के दौरान, पीएम मोदी लंदन में अपने संगठनों की एक विशाल मेगा-इवेंट को संबोधित करेंगे, जो लाइव प्रसारण के लिए तैयार किया गया है। साथ ही वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे, जहाँ रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार के संबंधों को मजबूत करने पर गहन चर्चा होगी

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