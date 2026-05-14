प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में भावुक सैफई

प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में सैफई गांव के लोगों ने भावुकता का परिचय दिया। पूरा गांव प्रतीक यादव के घर पहुंचा और अंतिम दर्शन के लिए शामिल हुए। अंतिम यात्रा में प्रतीक यादव की दोनों बेटियां भी मौजूद रहीं।

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में ऐसा दृश्य देखने को मिला जो हर किसी को भावुक कर दिया। लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर दिखाई दी। प्रतीक यादव भले ही राजनीति से दूर रहे हों, लेकिन उनके निधन ने पूरे यादव परिवार और सैफई गांव को गहरी दुख में डुबो दिया। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में सैफई गांव उमड़ पड़ा। गांव के बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं और यादव परिवार के करीबी लोग बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। हर किसी की आंखों में दुख और चेहरे पर गम साफ दिखाई दे रहा था। और पढ़ें प्रतीक यादव का सैफई से रिश्ता हमेशा थोड़ा अलग माना जाता रहा। राजनीति में सक्रिय न रहने के कारण वो सार्वजनिक जीवन से काफी दूर रहते थे। उनका जीवन निजी दायरे तक सीमित था। इसके बावजूद सैफई गांव के लोगों के लिए यह काफी था कि वह मुलायम सिंह यादव के बेटे थे। यही वजह रही कि अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल होता नजर आया।अंतिम दर्शन के लिए यादव परिवार की लगभग सभी महिलाएं भी पहुंचीं। देर शाम से लेकर सुबह तक परिवार के सदस्य और रिश्तेदार लगातार प्रतीक यादव के घर पहुंचते रहे। माहौल पूरी तरह गमगीन था। हर कोई परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश करता दिखाई दिया।राजनीति से दूर रहे प्रतीक यादव की मौत ने सैफई को रुला दिया। अखिलेश यादव भी पूरे समय परिवार के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। वह पहले पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और उसके बाद सीधे प्रतीक यादव के घर पहुंचे। उनके साथ डिंपल यादव और बच्चे भी मौजूद रहे। शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव समेत परिवार के कई सदस्य अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हालांकि रामगोपाल यादव दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनके परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे.

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