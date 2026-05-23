प्रधानमंत्री मोदी ने 51,000 युवाओं को दी सरकारी नौकरी के जॉइनिंग लेटर, बोले- विकसित भारत बनाने में आपकी भूमिका सबसे अहम

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 19वें रोजगारी मेले में 51,000 से अधिक nov-nayiucaat युवाओं को वीडियो कॅन्तरसिंग के जरिये सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। उन्होंने कहा कि भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। इसमें पब्लिक सर्विस, क्लिन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्यूफिकचरिंग से जुड़े सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सेफली मैन्यूफिकचरिंग से जुड़ी पार्टनरशिप एक नई अर्थव्यवस्था के नए अवसरों के दरवाजे खोल रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, मनोरंजन और साइकिल जैसी क्षेत्रों में भी आधुनिक परिवर्तन दिखने लगे हैं। वहीं रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र मिलने का अवसर निकला है।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 19वें रोजगारी मेले में 51,000 से अधिक नव-नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र बांटे। PM मोदी ने कहा कि हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। जिसमें पब्लिक सर्विस, क्लिन एनर्जी , क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्यूफिकचरिंग से जुड़े सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सेफली मैन्यूफिकचरिंग से जुड़ी पार्टनरशिप एक नई अर्थव्यवस्था के नए अवसरों के दरवाजे खोल रही हैं। देश के नौजवानों को अवसर, रोजगार और उनका सामर्थ्य खिलने का लक्ष्य है। शिक्षा, मनोरंजन और साइकिल जैसी क्षेत्रों में भी आधुनिक tratto जैसेें दिखने लगे हैं। वहीं रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र मिलने का अवसर निकला है.

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 19वें रोजगारी मेले में 51,000 से अधिक नव-नियुक्त युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पत्र बांटे। PM मोदी ने कहा कि हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। जिसमें पब्लिक सर्विस, क्लिन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और सस्टेनेबल मैन्यूफिकचरिंग से जुड़े सेक्टर भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सेफली मैन्यूफिकचरिंग से जुड़ी पार्टनरशिप एक नई अर्थव्यवस्था के नए अवसरों के दरवाजे खोल रही हैं। देश के नौजवानों को अवसर, रोजगार और उनका सामर्थ्य खिलने का लक्ष्य है। शिक्षा, मनोरंजन और साइकिल जैसी क्षेत्रों में भी आधुनिक tratto जैसेें दिखने लगे हैं। वहीं रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में नियुक्ति पत्र मिलने का अवसर निकला है





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युवाओं को सरकारी नौकरी का जॉइनिंग लेटर 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प ग्राउंड रिपोर्ट्स इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरर रीजर्व बैंक क्लिन एनर्जी

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