प्रतीक यादव की मौत: मेदांता अस्पताल ने दी तस्वीर साफ, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हुई मौत

समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की बुधवार को सुबह संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का मेदांता अस्पताल में ही इलाज होता था। मेदांता अस्पताल की मेडिसिन विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. रुचिता शर्मा ने बताया कि उन्हें प्रतीक यादव के निधन की खबर मिली है। उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव का हमारे अस्पताल में इलाज चलता था। वह हमारे अस्पताल में ही इलाज कराते थे। उन्होंने कहा कि मैं उनका काफी समय से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का इलाज कर रही थी। कुछ ही दिन पहले ही उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद यहां भर्ती कराया गया था।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की बुधवार को सुबह संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का मेदांता अस्पताल में ही इलाज होता था। मेदांता अस्पताल की मेडिसिन विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर डॉ.

रुचिता शर्मा ने बताया कि उन्हें प्रतीक यादव के निधन की खबर मिली है। उन्होंने कहा कि प्रतीक यादव का हमारे अस्पताल में इलाज चलता था। वह हमारे अस्पताल में ही इलाज कराते थे। उन्होंने कहा कि मैं उनका काफी समय से हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का इलाज कर रही थी। कुछ ही दिन पहले ही उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के बाद यहां भर्ती कराया गया था। इस बीमारी के कारण उनके फेफड़ों में रुकावट के कारण ही उनके हार्ट पर अधिक लोड पड़ रहा था और दिल पर बुरा असर पड़ा था। उन्होंने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत और सांस से जुड़ी अन्य समस्याओं की शिकायत लेकर यहां आए थे, और उसी समय उन्हें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पता चला था। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें खून का थक्का धमनियों में पहुंचकर वहीं फंस जाता है। यह भी पढ़ें- प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव पहुंची लखनऊ, पिपराघाट पर कल होगा अंतिम संस्कार





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