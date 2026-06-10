प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4399 दिन पूरे करके निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए नया कीर्तिमान स्थापित किया

नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का नया इतिहास रचा। वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों में श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर आशीर्वाद मांगा गया। भाजपा ने इस अवसर पर जिला एवं महानगर में स्वच्छता, सेवा और धार्मिक कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया, जिसमें कई मंत्रियों और नेताओं ने सहभागिता की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू के ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिनों का लगातार कार्यकाल पूरा किया, जिससे वे भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक पदभार संभालने वाले प्रधानमंत्री बन गए। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न बार में, विशेष रूप से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान, प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा। नमामि गंगे काशी के संयोजक राजेश शुक्ला ने प्रधानमंत्री की तस्वीर और राष्ट्रध्वज लेकर मां गंगा की आरती की। कार्यक्रम में गंगा के किनारे बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के जयकारों से गूंजा। भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर वाराणसी में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया। गंगा द्वार के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण और जनसेवा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, अनाथालयों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र, साबुन एवं अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की गई। बड़े पैमाने पर सेवा कार्यक्रमों में राज्य मंत्रियों विशेष रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सहित कई नेताओं ने सहभागिता की। भाजपा काशी क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि यह नया कीर्तिमान भारतीय लोकतंत्र में जनविश्वास और विकास की राजनीति की विजय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बीते 12 वर्षों में गरीब कल्याण, महिला सशक्तीकरण, किसान हित, युवा रोजगार, बुनियादी ढांचे के विकास और वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने अपने अथक परिश्रम से इन 12 वर्षों में एक भी दिन अवकाश लिए बिना देश और देशवासियों की सेवा की है। इस अवसर पर नेताों ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन, 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर, 1.

45 लाख किलोमीटर सड़कें और 3000 किमी आधुनिक एक्सप्रेसवे, 90 से अधिक एयरपोर्ट और 140 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें जैसी विशाल संख्ये में सुविधाओं का विकास किया गया है। भाजपा ने इस उपलब्धि को केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की सुशासन, विकास और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का ऐतिहासिक प्रमाण बताया है





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नरेंद्र मोदी नीरवाचित प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू रिकॉर्ड तोड़ना काशी विश्वनाथ वाराणसी भाजपा सरकार की सफलता

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