प्रयागराज में आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान: ज्ञानवापी में मंदिर निर्माण को बताया निकट, महिला आरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों पर भी रखी राय

बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रयागराज में आयोजित श्रीहनुमंत कथा के दौरान वाराणसी के ज्ञानवापी स्थल, महिला आरक्षण और धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाने वाली कंपनियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
प्रयागराज में आयोजित तीन दिवसीय भव्य श्रीहनुमंत कथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने ओजस्वी विचारों से संगम नगरी को गुंजायमान कर दिया। संगम नगरी प्रयाग उत्थान समिति के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अपने संबोधन के दौरान आचार्य ने सबसे महत्वपूर्ण विषय के रूप में वाराणसी के ज्ञानवापी मुद्दे को उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से उद्घोष किया कि वाराणसी में ज्ञानवापी स्थल पर मंदिर का निर्माण अवश्य होगा और वह समय
अब बहुत निकट आ चुका है। आचार्य के अनुसार हिंदुओं की आस्था और मंशा जल्द ही पूर्ण होगी, जिसके लिए समाज को एकजुट रहने की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि सत्य की विजय होगी और सनातन परंपराएं पुनः अपने गौरव को प्राप्त करेंगी। आचार्य धीरेंद्र शास्त्री ने केवल धार्मिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि समसामयिक राष्ट्रीय विषयों पर भी अपनी बेबाक राय रखी। संसद में महिला आरक्षण बिल के संदर्भ में उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत माता की भूमि है जो गाय, गंगा, गायत्री और वेदों की जननी मानी जाती है। ऐसे राष्ट्र में माताओं और बहनों का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए किए जाने वाले प्रयास कभी विफल नहीं होने चाहिए। उन्होंने समाज से आह्वान किया कि नारी शक्ति के सम्मान के बिना किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। उनका मानना है कि महिलाओं के लिए कानून का प्रभावी होना देश की सांस्कृतिक मर्यादा के अनुकूल है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक चश्मा कंपनी के विवादित फरमान पर भी कड़ा रुख अपनाया। हाल ही में सामने आए इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य ने कहा कि किसी कर्मचारी को बिंदी, तिलक, सिंदूर लगाने या कलावा बांधने से रोकना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि उसी स्थान पर हिजाब को अनुमति दी जा रही है। उन्होंने भारत के धनी और उद्यमी हिंदुओं से एक विशेष अपील की कि वे अपने संस्थानों में सनातन धर्मावलंबियों को ही रोजगार दें, ताकि उन्हें ऐसे वातावरण में काम करने के लिए मजबूर न होना पड़े जहाँ उनके धर्म और परंपराओं का अपमान होता हो। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि ऐसी मानसिकता रखने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि देश की गंगा-जमुनी संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की आस्था को कोई ठेस न पहुँचा सके। उन्होंने यह भी कहा कि अपनी पहचान छिपाकर रहने के बजाय सनातनी होने पर गर्व करना चाहिए और इसके लिए हर स्तर पर संघर्ष की आवश्यकता है। यह कथा न केवल धार्मिक उपदेशों का माध्यम बनी, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के एक बड़े मंच के रूप में भी उभरी, जहाँ लाखों लोगों ने एक स्वर में सनातन धर्म के उत्थान का संकल्प लिया
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