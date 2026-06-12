प्रयागराज-कानपुर हाईवे के खागा के पास नाला के नीचे एक महिला का शव पीले रंग की बोरी में भरकर फेंका हुआ मिला। शव के चेहरे पर वजनी वस्तु से प्रहार के निशान दिख रहे हैं, जिससे हत्या की संभावना बड़ी है। पुलिस ने घटनस्थल का जायजा लिया और पड़ोसी जिलों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी संकलित की है। एक होटल के कैमरे में संदिग्ध बाइक सवार कैद हुआ है। पुलिस सीसी कैमरों के फुटेज चेक कर रही है और शीघ्र ही शव की शिनाख्त कर घटना का राजफाश किया जाएगा।

प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर इस्कुरी गांव के सामने नाला के नीचे एक महिला का शव पीले रंग की बोरी में भरकर फेंका हुआ मिला। पुलिस ने शव बरामद कर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पड़ोसी जिले कौशांबी, बांदा, चित्रकूट व रायबरेली पुलिस को फोटो भेजी गई। प्रत्यक्षदर्शियों में चर्चा रही कि महिला के चेहरे पर किसी वजनी वस्तु से प्रहार कर उसकी हत्या की गई है क्योंकि चोट के निशान दिख रहे हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक, एएसपी ज्ञानप्रकाश राय व सीओ दुर्गेश दीप ने फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने कौशांबी, बांदा, चित्रकूट व रायबरेली जिले से गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी संकलित कर दिवंगत की फोटो व हुलिया भेजा है। एक होटल के कैमरे में एक संदिग्ध पीली बोरी बांधे सीसी कैमरे में कैद हुआ है जिसकी खोज में पुलिस जुट गई है। एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घटनास्थल से आठ किमी पहले कौशांबी की ओर स्थित टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे के साथ अन्य मार्गों पर लगे कैमरों के फुटेज चेक किये जा रहे हैं। शीघ्र ही दिवंगत की शिनाख्त कर घटना का राजफाश किया जायेगा। प्रयागराज-कानपुर हाईवे पर इस्कुरी गांव के सामने बने ओवरब्रिज की सर्विस लेन किनारे बने नाला के नीचे ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह पीले रंग की बड़ी बोरी देखी। शुरुआत में ग्रामीणों ने बोरी को अनेदखा किया। सुबह 10 बजे कुछ ग्रामीणों ने बोरी को नजदीक से जाकर देखा तो अंदर से बदबू आने पर पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बोरी खोली तो अंदर 30 से 35 उम्र की महिला का शव बरामद हुआ। दिवंगत के शरीर में महरून रंग का कुर्ता-सलवार था वहीं बोरी में मैहरून दुपट्टा व एक जोड़ी चप्पल मिली है। पीली धातु के कान में टप्स, हाथ में हरे रंग की चूड़ियां थीं। दिवंगत के चेहरे पर वजनी वस्तु से प्रहार किया गया है। पुलिस की कई टीमें हाईवे किनारे लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगालने में लगी हैं। एक होटल के कैमरे में पीले रंग की बोरी पीछे बांधे हुए एक बाइक सवार संदिग्ध दिखाई पड़ रहा है। पुलिस , संदिग्ध बाइक सवार के बारे में गहनता से छानबीन कर रही है। सीओ दुर्गेशदीप ने बताया कि कहीं दूसरी जगह पर हत्या करने के बाद शव को कोतवाली क्षेत्र में फेंका गया है। डीसीआरबी के जरिए पड़ोसी जिले में दिवंगत की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों के बीच चर्चा रही कि महिला की हत्या के बाद शव को बोरी में भरकर रात के अंधेरे में फेंका गया है। हालांकि पुलिस ने जहां पर सीसी फुटेज देखे हैं, वहां पर शुक्रवार की सुबह 10 बजे से साढ़े 10 बजे के मध्य निकलने वाले वाहनों पर नजर रखी जा रही है। इस घटने के बारे में पूर्व जानकारी के तौर पर यह बताया जा रहा है कि खागा कोतवाली में हत्या के बाद शव को फेंकने की प्रक्रिया सबसे पहले इस्तेमाल नए आर्बन ट्रेन के प्लेटफार्म से मिले रोकने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की। यह लगातार प्रक्रिया लगभग किसी अन्य पड़ोसी इलाके में दो पृथक्करण के दौरान हुई है, जिसमें पुलिस ने दो अन्य शवों को पीले रंग की बोरी में पैक कर फेंकने वाली कई उन्मूलन की खोज की। साथ ही, पुलिस के कई जिलों में अक्सर हुई महिलाओं के शव लेकर हटाने वाला त는데 जो लोग उन्हें किसी अन्य मूल से पैदा किया गया है, उनकी पहचान करने के लिए कई टीमें कार्य कर रही हैं। बेहतर सुरक्षा के लिए सभी कंप्यूटर में दर्ज डिटा आधिकारिक वेब पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक आलोचक के लिए विशेष रूप से उनके द्वारा दिए गए शवों का विश्लेष किया जाएगा जो अपनी डी०एन०ए० सीक्वेन्स के मुताबिक छोटी उम्र के दोषियों में मिले हैं। शव की फोटो व हुलिया जैसी कार्रवाई के साथ दोनों ही क्षेत्रों में भी पश्चिमी विस्फोट के खिलाफ जुड़े हुए कई तमाम अंग-अंग में पैदा हुए गंभीर रोगों की न ವSpanish:Complete community involvement is critical for successful conservation and reforestation efforts, meaning that the involvement of local communities must go beyond passive benefits to active participation.

That includes supporting traditional farming techniques that promote biodiversity and prevent soil erosion. Natural regeneration must also be integrated into planning processes and funding should prioritize protecting existing forest cover in the tropics, while simultaneously expanding potential areas for future growth. Conservation strategies should also incorporate educational programs to raise awareness about the importance of forests and biodiversity. These approaches will ensure long-term sustainability of restoration goals and foster better ecological outcomes that benefit both nature and human communities





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