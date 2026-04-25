प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत का बढ़ता सहयोग: विदेश राज्य मंत्री की सफल यात्रा

केंद्रीय विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने तुवालु और वनुआतु की चार दिवसीय यात्रा की, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विकास, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग बढ़ाना था। यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है।

नई दिल्ली: प्रशांत महासागर में स्थित तुवालु और वनुआतु जैसे छोटे द्वीप राष्ट्र रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में, केंद्रीय विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने 22 से 25 अप्रैल तक इन देशों की चार दिवसीय यात्रा का सफल समापन किया। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है, बल्कि विकास, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी विस्तारित करना है। ओशिनिया द्वीप समूह के इन देशों में भारत की बढ़ती भागीदारी को मार्गेरिटा की यात्रा ने और गति दी है। मार्गेरिटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तुवालु के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और विदेश, श्रम और व्यापार मंत्री पॉलसन पनापा के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत और तुवालु के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, जो साझा मूल्यों और प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। मार्गेरिटा ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत तुवालु की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय साथी बना रहेगा। वनुआतु में भी, मार्गेरिटा ने रिपब्लिक ऑफ वनुआतु के प्रधानमंत्री जॉथम नापत से मुलाकात की और भारत - वनुआतु के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी सहमति जताई। यह दौरा प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति का स्पष्ट संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भी चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए भारत , जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वॉड (Quad) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह पहल 2023 में पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित FIPIC शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुरूप है। भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वनुआतु और तुवालु जैसे छोटे देश समुद्री मार्गों और रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और प्रशांत द्वीप देशों (PICs) के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देने की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। वनुआतु की आबादी लगभग 3,41,000 से 3,43,000 के बीच है, जबकि तुवालु दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी जनसंख्या केवल 9,300 से 10,600 के आसपास है। इन देशों के साथ सहयोग भारत को प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। FIPIC (Forum for India-Pacific Islands Cooperation) में भारत और 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्र शामिल हैं, जिनमें कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वनुआतु शामिल हैं। यह भारत के 'स्मार्ट डिफेंस' दृष्टिकोण का भी हिस्सा है, जो छोटे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर देता है.

नई दिल्ली: प्रशांत महासागर में स्थित तुवालु और वनुआतु जैसे छोटे द्वीप राष्ट्र रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में, केंद्रीय विदेश और टेक्सटाइल राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने 22 से 25 अप्रैल तक इन देशों की चार दिवसीय यात्रा का सफल समापन किया। विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा को प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है, बल्कि विकास, व्यापार और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी विस्तारित करना है। ओशिनिया द्वीप समूह के इन देशों में भारत की बढ़ती भागीदारी को मार्गेरिटा की यात्रा ने और गति दी है। मार्गेरिटा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से तुवालु के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और विदेश, श्रम और व्यापार मंत्री पॉलसन पनापा के साथ हुई अपनी बैठक के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि भारत और तुवालु के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं, जो साझा मूल्यों और प्रतिबद्धताओं पर आधारित हैं। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की, जिसमें स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन के प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। मार्गेरिटा ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत तुवालु की विकास यात्रा में एक विश्वसनीय साथी बना रहेगा। वनुआतु में भी, मार्गेरिटा ने रिपब्लिक ऑफ वनुआतु के प्रधानमंत्री जॉथम नापत से मुलाकात की और भारत-वनुआतु के बीच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी सहमति जताई। यह दौरा प्रशांत द्वीप देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव और सक्रिय कूटनीति का स्पष्ट संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भी चीन की बढ़ती शक्ति को संतुलित करने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वॉड (Quad) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह पहल 2023 में पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित FIPIC शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुरूप है। भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, और वनुआतु और तुवालु जैसे छोटे देश समुद्री मार्गों और रणनीतिक स्थिति के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह यात्रा भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और प्रशांत द्वीप देशों (PICs) के साथ गहरे संबंधों को बढ़ावा देने की रणनीति का एक अभिन्न अंग है। वनुआतु की आबादी लगभग 3,41,000 से 3,43,000 के बीच है, जबकि तुवालु दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है, जिसकी जनसंख्या केवल 9,300 से 10,600 के आसपास है। इन देशों के साथ सहयोग भारत को प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। FIPIC (Forum for India-Pacific Islands Cooperation) में भारत और 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्र शामिल हैं, जिनमें कुक आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, फिजी, किरिबाती, नाउरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, मार्शल आइलैंड्स, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वनुआतु शामिल हैं। यह भारत के 'स्मार्ट डिफेंस' दृष्टिकोण का भी हिस्सा है, जो छोटे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर देता है





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