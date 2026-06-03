प्रयागराज मर्डर मिस्ट्री सॉल्व: बेटा मां-बाप-बहन की हत्या, दोस्त ने उसे भी मार डाला!

प्रयागराज पुलिस ने 12 घंटे में चौहरे हत्याकांड का खुलासा कर मुख्य आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, 2 जून 2026 को मंजीत केसरवानी ने सूचना दी कि उनके मामा वीरेंद्र वैश्य का घर पिछले दो दिनों से बंद है और अंदर से बदबू आ रही है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर का ताला तोड़ा, तो अंदर वीरेंद्र, उनकी पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी वैश्य और भांजे अभिषेक वैश्य के शव बरामद हुए. पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

प्रयागराज पुलिस ने 12 घंटे में चौहरे हत्या कांड का खुलासा कर मुख्य आरोपी सनी गुप्ता को गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, 2 जून 2026 को मंजीत केसरवानी ने सूचना दी कि उनके मामा वीरेंद्र वैश्य का घर पिछले दो दिनों से बंद है और अंदर से बदबू आ रही है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब घर का ताला तोड़ा, तो अंदर वीरेंद्र, उनकी पत्नी अनीता वैश्य, बेटी मीनाक्षी वैश्य और भांजे अभिषेक वैश्य के शव बरामद हुए. पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी सनी गुप्ता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसने बताया कि अभिषेक वैश्य आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और उसके पिता ने उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था.

आरोपी ने खुलासा किया कि उसने पहले अभिषेक की बहन की हत्या की, फिर ऊपर जाकर उसके माता-पिता को मार डाला. इसके बाद लूट के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में उसने अपने साथी अभिषेक की भी हत्या कर दी. सबूत मिटाने के लिए उसने शवों पर डिटर्जेंट पाउडर और तेजाब का इस्तेमाल किया.

पुलिस कमिश्नरेट की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए इस जघन्य अपराध का खुलासा किया है, जिसके बाद अब मामले में लूट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं





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प्रयागराज पुलिस हत्या सनी गुप्ता लूट डिटर्जेंट पाउडर तेजाब

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