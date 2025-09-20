प्रवीर रंजन बने सीआईएसएफ प्रमुख, प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का जिम्मा, जम्मू-कश्मीर में हथियारों का जखीरा बरामद

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति, सुरक्षा बलों की कार्रवाई और विभिन्न क्षेत्रों में हालिया घटनाएं। सीआईएसएफ और आईटीबीपी के नए प्रमुखों की नियुक्ति, जम्मू-कश्मीर में हथियारों की बरामदगी और अन्य खबरें शामिल हैं।

शुक्रवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीर रंजन को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ( सीआईएसएफ ) का प्रमुख और प्रवीण कुमार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ( आईटीबीपी ) का प्रमुख नियुक्त किया गया। प्रवीर रंजन एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में, वे सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवीर रंजन को 31 जुलाई, 2029 तक सीआईएसएफ के

महानिदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। प्रवीर, वर्तमान सीआईएसएफ प्रमुख राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लेंगे, जो इसी महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दूसरी ओर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक प्रवीण कुमार को 30 सितंबर, 2030 तक आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि भी है। प्रवीण कुमार 1993 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वे राहुल रसगोत्रा का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सीआईएसएफ देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैसे हवाई अड्डों, परमाणु केंद्रों और अंतरिक्ष केंद्रों की सुरक्षा करती है, जबकि आईटीबीपी को भारत-चीन सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा। दोनों अधिकारियों की नियुक्तियां उनके उत्कृष्ट करियर और अनुभव का परिणाम हैं। सीआईएसएफ और आईटीबीपी दोनों ही देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीआईएसएफ जहां महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करता है, वहीं आईटीबीपी भारत-चीन सीमा की सुरक्षा में तैनात रहता है। इन नियुक्तियों से इन बलों की कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है। दोनों ही अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं और उनके नेतृत्व में इन बलों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है। सरकार का यह फैसला देश की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।\जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर पुलिस (जेकेपी) के साथ एक संयुक्त अभियान के दौरान हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। सेना के अनुसार, बरामद हथियारों में एक एके-47 राइफल, चार एके मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और अन्य हथियार शामिल हैं। यह बरामदगी सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता है और क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद करेगी। सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। बरामद हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जाना था, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बल क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आतंकवादियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। इस तरह की बरामदगी से आतंकवादियों को मिलने वाली मदद पर भी रोक लगेगी। सुरक्षा बलों की यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।\अन्य खबरों में, आजमगढ़ में बारिश के दौरान शिक्षकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही हुई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एक रोचक खबर यह भी है कि एक ऐसी फसल है जो बिना बारिश के भी जीवित रह सकती है। इन घटनाओं से पता चलता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां हैं, चाहे वह सुरक्षा से संबंधित हो, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित हो या फिर किसानों की समस्याओं से संबंधित हो। इन खबरों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही घटनाओं को दर्शाया गया है। इन घटनाओं से न केवल स्थानीय लोगों पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि देश की सुरक्षा और विकास पर भी इसका असर पड़ता है। सरकार को इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। इन घटनाओं से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए और किसानों को उनकी फसलों की रक्षा के लिए सहायता प्रदान करनी चाहिए





