प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन अब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई जादुई रणनीति नहीं है।

बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई जादुई रणनीति नहीं है। बांकीपुर सीट पर भाजपा का दबदबा है और यहां के मतदाता भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। प्रशांत किशोर को यहां अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जाति और धर्म के आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि राजद, जदयू और भाजपा पहले से ही जातीय राजनीति में फंसे हुए हैं। प्रशांत किशोर को भी अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जाति और धर्म के आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा और अपने उम्मीदवार को भाजपा के उम्मीदवार से अलग बनाना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को यहां के मतदाता भी पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को यहां अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी और अपने उम्मीदवार को भाजपा के उम्मीदवार से अलग बनाना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को यहां के मतदाता भी पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को यहां अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी और अपने उम्मीदवार को भाजपा के उम्मीदवार से अलग बनाना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को यहां के मतदाता भी पसंद करते हैं.

बिहार चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा को हराने का दावा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा को हराने के लिए प्रशांत किशोर के पास कोई जादुई रणनीति नहीं है। बांकीपुर सीट पर भाजपा का दबदबा है और यहां के मतदाता भाजपा के कट्टर समर्थक हैं। प्रशांत किशोर को यहां अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जाति और धर्म के आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि राजद, जदयू और भाजपा पहले से ही जातीय राजनीति में फंसे हुए हैं। प्रशांत किशोर को भी अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए जाति और धर्म के आंकड़ों को ध्यान में रखना होगा और अपने उम्मीदवार को भाजपा के उम्मीदवार से अलग बनाना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को यहां के मतदाता भी पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को यहां अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी और अपने उम्मीदवार को भाजपा के उम्मीदवार से अलग बनाना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को यहां के मतदाता भी पसंद करते हैं। प्रशांत किशोर को यहां अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी होगी और अपने उम्मीदवार को भाजपा के उम्मीदवार से अलग बनाना होगा। लेकिन यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार को यहां के मतदाता भी पसंद करते हैं





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