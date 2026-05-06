प्रयागराज-मीरजापुर हाईवे पर हलवाई लौट रहे दो युवकों की डीजे वाहन से टक्कर में मौत, परिवार में दुख का माहौल

प्रयागराज-मीरजापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। हलवाई का काम करके लौट रहे आशीष और शिवानंद सामने से आ रहे डीजे वाहन से टकरा गए। दोनों युवकों के परिवार में गहरे दुख का माहौल है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज । करछना थाना क्षेत्र के प्रयागराज - मीरजापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में हलवाई का काम करके लौट रहे दो युवकों की मौत हो गई। घटना नच्चू ढाबा के पास की है, जहां बाइक सवार युवक सामने से आ रहे डीजे वाहन से टकरा गए। नैनी थाना क्षेत्र के सरपतहिया निवासी 22 वर्षीय आशीष उर्फ छोटू पुत्र ज्वाला सिंह अपने साथी 22 वर्षीय शिवानंद केसरवानी निवासी त्रिवेणी नगर नैनी के साथ मंगलवार दोपहर मेजा क्षेत्र में हलवाई का काम करने गया था। रात करीब एक बजे काम खत्म कर दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे आर्गन हास्पिटल के आगे भीरपुर की ओर बढ़े, सामने से आ रहे डीजे वाहन से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना भेजा, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों के पास न मोबाइल था और न ही कोई पहचान पत्र, जिससे उनकी पहचान करने में पुलिस को दिक्कत हुई। बुधवार सुबह वाहन नंबर के आधार पर सूचना मिलने पर आशीष के भाई दीपक व बहन रोशनी थाने पहुंचे और उसकी पहचान की। बताया गया कि आशीष दो भाइयों में छोटा था और अविवाहित था। उसकी मौत से मां कुसुम देवी समेत परिजनों की रो-रोकर हालत खराब है। वहीं शिवानंद केसरवानी (22) पुत्र स्व दिनेश केसरवानी तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। वह अविवाहित था। पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे दुख में डूबा दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सड़क पर अक्सर हादसे होते हैं और पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस से हादसे की वजहों का जांच करने और जानीवाला को सजा दिलाने की मांग की है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का वादा किया है.
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। करछना थाना क्षेत्र के प्रयागराज-मीरजापुर हाईवे पर मंगलवार देर रात हुए सड़क हादसे में हलवाई का काम करके लौट रहे दो युवकों की मौत हो गई। घटना नच्चू ढाबा के पास की है, जहां बाइक सवार युवक सामने से आ रहे डीजे वाहन से टकरा गए। नैनी थाना क्षेत्र के सरपतहिया निवासी 22 वर्षीय आशीष उर्फ छोटू पुत्र ज्वाला सिंह अपने साथी 22 वर्षीय शिवानंद केसरवानी निवासी त्रिवेणी नगर नैनी के साथ मंगलवार दोपहर मेजा क्षेत्र में हलवाई का काम करने गया था। रात करीब एक बजे काम खत्म कर दोनों बाइक से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे आर्गन हास्पिटल के आगे भीरपुर की ओर बढ़े, सामने से आ रहे डीजे वाहन से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करछना भेजा, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों के पास न मोबाइल था और न ही कोई पहचान पत्र, जिससे उनकी पहचान करने में पुलिस को दिक्कत हुई। बुधवार सुबह वाहन नंबर के आधार पर सूचना मिलने पर आशीष के भाई दीपक व बहन रोशनी थाने पहुंचे और उसकी पहचान की। बताया गया कि आशीष दो भाइयों में छोटा था और अविवाहित था। उसकी मौत से मां कुसुम देवी समेत परिजनों की रो-रोकर हालत खराब है। वहीं शिवानंद केसरवानी (22) पुत्र स्व दिनेश केसरवानी तीन भाइयों में दूसरे नंबर का था। वह अविवाहित था। पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस हादसे ने दोनों परिवारों को गहरे दुख में डूबा दिया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सड़क पर अक्सर हादसे होते हैं और पुलिस प्रशासन को इस पर कड़ाई से नजर रखने की जरूरत है। परिवार के सदस्यों ने पुलिस से हादसे की वजहों का जांच करने और जानीवाला को सजा दिलाने की मांग की है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन ने सड़क पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का वादा किया है
सड़क हादसा प्रयागराज मीरजापुर हाईवे मौत डीजे वाहन