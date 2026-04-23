प्रयागराज: बागेश्वर धाम में धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन की एक साथ उपस्थिति, वीडियो वायरल

प्रयागराज में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कथा में 'महाभारत' के युधिष्ठिर और दुर्योधन का किरदार निभाने वाले अभिनेताओं गजेंद्र चौहान और पुनीत इस्सर ने एक साथ भाग लिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों को आश्चर्यचकित कर रही है।

प्रयागराज शहर इन दिनों एक विशेष धार्मिक माहौल में डूबा हुआ है। प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री , जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, की कथा का आयोजन चल रहा है, जो शहर की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस कथा के दौरान, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक अकाउंट से साझा किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन ने एक साथ बाबा से भेंट की।' यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी पात्र एक साथ कैसे आ सकते हैं। दरअसल, यह वीडियो मशहूर टीवी सीरियल ' महाभारत ' में युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले अनुभवी अभिनेता गजेंद्र चौहान और दुर्योधन के किरदार से लोकप्रिय पुनीत इस्सर के कथा में शामिल होने का है। सालों बाद इन दोनों कलाकारों को एक ही मंच पर देखकर वहां मौजूद दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह दृश्य उनके प्रशंसकों के लिए एक यादगार पल था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दोनों कलाकारों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और मंच पर उनके साथ हंसी-मजाक भी किया। बाबा के दरबार में दोनों के बीच की सहजता और कथा वाचक के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार सभी को पसंद आया। धीरेंद्र शास्त्री ने दोनों कलाकारों को हल्के-फुल्के अंदाज में चिढ़ाया भी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। इस मुलाकात के दौरान, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सम्मान स्वरूप गजेंद्र चौहान को प्रसिद्ध पुस्तक 'साधु जी सीताराम' भेंट की। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट कर रहे हैं कि बाबा के दरबार में आकर सभी पुराने मतभेद और बैर मिट जाते हैं। यह धार्मिक कार्यक्रम हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, लेकिन गजेंद्र चौहान और पुनीत इस्सर की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया है। भक्तों के लिए यह एक अद्भुत दृश्य था कि जिस मंच पर हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वहां आज के ' युधिष्ठिर ' और ' दुर्योधन ' एक साथ बैठकर भक्ति में लीन थे। यह पल श्रद्धालुओं के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। इस कार्यक्रम से यह संदेश जाता है कि धर्म और भक्ति सभी को एक साथ ला सकते हैं, भले ही वे अतीत में कितने भी विरोधी रहे हों। बागेश्वर धाम सरकार की इस पहल ने लोगों में सकारात्मकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। यह आयोजन प्रयागराज के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। कथा के दौरान, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को धर्म और जीवन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेने और अपने जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया.

प्रयागराज शहर इन दिनों एक विशेष धार्मिक माहौल में डूबा हुआ है। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, की कथा का आयोजन चल रहा है, जो शहर की चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस कथा के दौरान, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक अकाउंट से साझा किया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, 'धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन ने एक साथ बाबा से भेंट की।' यह देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि ये दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी पात्र एक साथ कैसे आ सकते हैं। दरअसल, यह वीडियो मशहूर टीवी सीरियल 'महाभारत' में युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले अनुभवी अभिनेता गजेंद्र चौहान और दुर्योधन के किरदार से लोकप्रिय पुनीत इस्सर के कथा में शामिल होने का है। सालों बाद इन दोनों कलाकारों को एक ही मंच पर देखकर वहां मौजूद दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। यह दृश्य उनके प्रशंसकों के लिए एक यादगार पल था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री इन दोनों कलाकारों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और मंच पर उनके साथ हंसी-मजाक भी किया। बाबा के दरबार में दोनों के बीच की सहजता और कथावाचक के साथ उनका दोस्ताना व्यवहार सभी को पसंद आया। धीरेंद्र शास्त्री ने दोनों कलाकारों को हल्के-फुल्के अंदाज में चिढ़ाया भी, जिससे माहौल और भी खुशनुमा हो गया। इस मुलाकात के दौरान, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सम्मान स्वरूप गजेंद्र चौहान को प्रसिद्ध पुस्तक 'साधु जी सीताराम' भेंट की। यह घटना सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट कर रहे हैं कि बाबा के दरबार में आकर सभी पुराने मतभेद और बैर मिट जाते हैं। यह धार्मिक कार्यक्रम हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, लेकिन गजेंद्र चौहान और पुनीत इस्सर की उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया है। भक्तों के लिए यह एक अद्भुत दृश्य था कि जिस मंच पर हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वहां आज के 'युधिष्ठिर' और 'दुर्योधन' एक साथ बैठकर भक्ति में लीन थे। यह पल श्रद्धालुओं के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। इस कार्यक्रम से यह संदेश जाता है कि धर्म और भक्ति सभी को एक साथ ला सकते हैं, भले ही वे अतीत में कितने भी विरोधी रहे हों। बागेश्वर धाम सरकार की इस पहल ने लोगों में सकारात्मकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया है। यह आयोजन प्रयागराज के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। कथा के दौरान, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने श्रद्धालुओं को धर्म और जीवन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेने और अपने जीवन को सार्थक बनाने का संदेश दिया





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