प्रयागराज: एसआरएन अस्पताल में छात्र की पिटाई, विश्वविद्यालय में हंगामा और सड़क जाम

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र के साथ एसआरएन अस्पताल में हुई मारपीट के विरोध में छात्रों ने केपीयूसी के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मोर्चा संभाला और छात्रों को शांत करने की कोशिश की।
प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र के साथ स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) चिकित्सालय में हुई बर्बरतापूर्ण पिटाई के खिलाफ छात्र ों का आक्रोश उबाल पर है। शुक्रवार शाम को छात्र ों ने केपीयूसी (कम्प्यूटर सेंटर) के बाहर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। यह घटना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हालैंड हाल छात्र ावास के एक छात्र , आर्यन, के साथ हुई, जो बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। आर्यन अपने एक साथी के सिर पर लगी चोट के टांके कटवाने के लिए एसआरएन अस्पताल गया था। छात्र ों का आरोप है कि अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उसे एक कमरे में बंद कर निर्ममता से पीटा। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के छात्र ों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्र ों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि न तो घायल छात्र का मेडिकल कराया गया और न ही उनकी तहरीर के आधार पर आरोप ियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की इस निष्क्रियता से छात्र और भी भड़क गए और उन्होंने केपीयूसी के बाहर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र ों को शांत करने की कोशिश की और उन्हें एसआरएन अस्पताल जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। वे आरोप ियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्र ों का कहना है कि जब तक आरोप ियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस घटना ने विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्र ों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। यह घटना छात्र ों और चिकित्सालय प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। छात्र ों का आरोप है कि एसआरएन अस्पताल में अक्सर छात्र ों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस घटना के बाद छात्र ों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। विश्वविद्यालय के छात्र संगठन इस मामले में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने आरोप ियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। छात्र ों ने कहा कि वे इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। इस घटना के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस ने छात्र ों को उकसाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्र ों को शांत करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। छात्र ों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के आश्वासनों का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। वे चाहते हैं कि आरोप ियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी छात्र इस तरह की बर्बरता का शिकार न हो.
प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र के साथ स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) चिकित्सालय में हुई बर्बरतापूर्ण पिटाई के खिलाफ छात्रों का आक्रोश उबाल पर है। शुक्रवार शाम को छात्रों ने केपीयूसी (कम्प्यूटर सेंटर) के बाहर सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई। यह घटना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हालैंड हाल छात्रावास के एक छात्र, आर्यन, के साथ हुई, जो बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। आर्यन अपने एक साथी के सिर पर लगी चोट के टांके कटवाने के लिए एसआरएन अस्पताल गया था। छात्रों का आरोप है कि अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उसे एक कमरे में बंद कर निर्ममता से पीटा। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। छात्रों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका आरोप है कि न तो घायल छात्र का मेडिकल कराया गया और न ही उनकी तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस की इस निष्क्रियता से छात्र और भी भड़क गए और उन्होंने केपीयूसी के बाहर सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को शांत करने की कोशिश की और उन्हें एसआरएन अस्पताल जाने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। वे आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस घटना ने विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रशासन दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। यह घटना छात्रों और चिकित्सालय प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। छात्रों का आरोप है कि एसआरएन अस्पताल में अक्सर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है और उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस घटना के बाद छात्रों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की। विश्वविद्यालय के छात्र संगठन इस मामले में सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन और पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। छात्रों ने कहा कि वे इस मामले को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। इस घटना के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पुलिस ने छात्रों को उकसाने वाले तत्वों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी छात्रों को शांत करने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। छात्रों का कहना है कि वे विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस के आश्वासनों का इंतजार करेंगे, लेकिन अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे और भी उग्र आंदोलन करेंगे। वे चाहते हैं कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई भी छात्र इस तरह की बर्बरता का शिकार न हो
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