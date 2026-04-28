प्रवर्तन निदेशालय ने रोज वैली ग्रुप पोंजी स्कैम के पीड़ितों को 127.69 करोड़ रुपये वापस दिलाए, AI की मदद से मुआवजा प्रक्रिया को आसान बनाया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एसेट डिस्पोजल कमिटी (ADC) ने संयुक्त रूप से रोज वैली ग्रुप पोंजी स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन हासिल किया है। लगभग 1.7 लाख निवेशकों को 127.69 करोड़ रुपये वापस दिलाए गए हैं। ED ने 1568 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया है और AI की मदद से मुआवजा प्रक्रिया को ऑटोमेट किया है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने रोज वैली ग्रुप पोंजी स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मीलस्टोन हासिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय और एसेट डिस्पोजल कमेटी (ADC) के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, इस मामले में कई सफल चरणों को पूरा किया गया है। अप्रैल 2026 तक, लगभग 1.

7 लाख निवेशकों को कुल 127.69 करोड़ रुपये वापस दिलाए गए हैं। यह रिकवरी प्रक्रिया पारदर्शिता और पीड़ितों के हितों पर केंद्रित कानूनी कार्रवाई के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। ED ने कई राज्यों से जुटाए गए 1568 करोड़ रुपये से पता चलता है कि, ED की भूमिका सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि जब्त की गई संपत्तियों को बेचकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाने में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। रोज वैली ग्रुप ने पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और अन्य राज्यों के निवेशकों से ऊंचे रिटर्न का वादा करके लगभग 17,520 करोड़ रुपये की धोखाधारी से जुटाए थे, जिसमें से 6,666 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस नहीं दिए गए थे। जांच शुरू होने के बाद, ED ने रोज वैली ग्रुप की संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें अटैच करने, जब्त करने और सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब तक, ED ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और त्रिपुरा समेत कई राज्यों में फैली लगभग 1,568 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू वाली चल और अचल संपत्तियों को अटैच या जब्त किया है, ताकि प्रभावित पीड़ितों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाया जा सके। AI की मदद से मुआवजा प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। एक बड़ा मीलस्टोन 22 अप्रैल 2025 को हासिल हुआ, जब ED ने भुवनेश्वर की स्पेशल कोर्ट से मिले आदेशों के तहत ADC को 517.54 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सौंपा। इससे पीड़ितों को मुआवजा देना संभव हो पाया। इस मामले में, ED और ADC ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित टेक्नोलॉजी के जरिए दावों और भुगतान की प्रक्रिया को ऑटोमेट करने की शुरुआत की है, जिसके लिए 31 मार्च को हाई कोर्ट से मंजूरी मिल गई थी। ADC ने एक सरकारी कंपनी, 'स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड' के साथ एक समझौता किया है, ताकि रिफंड पोर्टल को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही KYC की जानकारी निकालने और दावों का कई चरणों में मिलान करने का काम समय-सीमा के भीतर किया जा सके। इसके अलावा, ED पश्चिम बंगाल में अन्य चिट फंड घोटालों की भी जांच कर रही है और निर्दोष पीड़ितों को उनकी संपत्ति जल्द से जल्द वापस दिलाने के लिए जरूरी कानूनी कदम उठा रही है। ED, ADC की मदद करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, ताकि अपराध से हासिल संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके, उसे नकदी में बदला जा सके और फिर उसे कानूनी हकदारों को पूरी पारदर्शिता और तेजी के साथ वापस दिलाया जा सके





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