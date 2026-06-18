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प्रयागराज में दिल्ली‑वाराणसी बुलेट ट्रेन स्टेशन के पाँच संभावित स्थानों पर हुई विस्तृत बैठक

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प्रयागराज में दिल्ली‑वाराणसी बुलेट ट्रेन स्टेशन के पाँच संभावित स्थानों पर हुई विस्तृत बैठक
हाईस्पीड रेलप्रयागराज स्टेशनपरियोजना बैठक
📆18-06-2026 08:54:00
📰Dainik Jagran
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17 जून को कलेत्रेट में हुई मीटिंग में एनएचएसआरएल ने हाई‑स्पीड रेल के लिए प्रयागराज में पाँच संभावित स्टेशन स्थल प्रस्तुत किए: नीबी खुर्द, शांतिपुरम, प्रयाग स्टेशन के पास, परेड ग्राउंड और एयरपोर्ट। अधिकारियों ने इन विकल्पों का विकास, कनेक्टिविटी और धार्मिक भीड़ नियंत्रण के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया।

दिल्ली-वाराणसी हाई‑स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज शहर में संभावित स्टेशन के स्थान को तय करने के लिए 17 जून को कलेत्रेट के एनआईसी सभागार में एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का संचालन दिल्ली परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने किया और इसमें नेशनल हाई‑स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरएल) के प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, नगर आयुक्त, सीडीओ तथा विभिन्न पंचायती और नियोजन अधिकारियों की भागीदारी रही। प्रस्तुतियों में प्रयागराज के भू‑विषयक स्थिति, मौजूदा मेट्रो‑रोड नेटवर्क, एअरपोर्ट कनेक्टिविटी, इनर व आउट‑रिंग रोड, सेतु निगम, एनएचएआई, रेलवे और अन्य बुनियादी ढाँचे की विस्तार से समीक्षा की गई। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनएचएसआरएल ने हाई‑स्पीड रेल स्टेशन के लिये पाँच संभावित साइटों का प्रस्ताव रखा: नीबी खुर्द, शांतिपुरम, प्रयाग स्टेशन के निकट क्षेत्र, परेड ग्राउंड और एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र। प्रत्येक विकल्प के फायदे‑नुकसान का विश्लेषण किया गया, जिसमें यात्रा‑सुविधा, भूमि उपलब्धता, पर्यावरणीय प्रभाव तथा महाकुंभ‑माघ मेले जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवाह को सुगम बनाने की संभावनाएँ प्रमुख रहे.

दिल्ली-वाराणसी हाई‑स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत प्रयागराज शहर में संभावित स्टेशन के स्थान को तय करने के लिए 17 जून को कलेत्रेट के एनआईसी सभागार में एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का संचालन दिल्ली परिवहन विभाग के मुख्य अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने किया और इसमें नेशनल हाई‑स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरएल) के प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, नगर आयुक्त, सीडीओ तथा विभिन्न पंचायती और नियोजन अधिकारियों की भागीदारी रही। प्रस्तुतियों में प्रयागराज के भू‑विषयक स्थिति, मौजूदा मेट्रो‑रोड नेटवर्क, एअरपोर्ट कनेक्टिविटी, इनर व आउट‑रिंग रोड, सेतु निगम, एनएचएआई, रेलवे और अन्य बुनियादी ढाँचे की विस्तार से समीक्षा की गई। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एनएचएसआरएल ने हाई‑स्पीड रेल स्टेशन के लिये पाँच संभावित साइटों का प्रस्ताव रखा: नीबी खुर्द, शांतिपुरम, प्रयाग स्टेशन के निकट क्षेत्र, परेड ग्राउंड और एयरपोर्ट के आसपास का क्षेत्र। प्रत्येक विकल्प के फायदे‑नुकसान का विश्लेषण किया गया, जिसमें यात्रा‑सुविधा, भूमि उपलब्धता, पर्यावरणीय प्रभाव तथा महाकुंभ‑माघ मेले जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान श्रद्धालुओं के प्रवाह को सुगम बनाने की संभावनाएँ प्रमुख रहे

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हाईस्पीड रेल प्रयागराज स्टेशन परियोजना बैठक शहरी कनेक्टिविटी धर्मीय यात्रा

 

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