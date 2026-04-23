प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर नियुक्त

भाजपा के वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर होंगे। आम आदमी पार्टी द्वारा चुनाव न लड़ने के कारण उनका चुनाव लगभग तय है। 29 अप्रैल को निगम सदन में चुनाव प्रक्रिया पूरी होगी।

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर बनने जा रहे हैं। भाजपा ने गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पर उनके नाम की घोषणा की। मौजूदा एमसीडी में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए, प्रवेश वाही का दिल्ली का अगला महापौर बनना लगभग निश्चित है। पार्टी को सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और आम आदमी पार्टी ने महापौर और उप महापौर के चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, जिससे वाही की राह और आसान हो गई है। 29 अप्रैल को निगम सदन की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महापौर , उप महापौर और स्थायी समिति के तीन सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने अपने कोटे से स्थायी समिति के एक सदस्य के अलावा अन्य पदों के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस स्थिति में, चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा और प्रवेश वाही के नाम पर अंतिम मुहर लगना तय है। प्रवेश वाही तीन बार पार्षद रह चुके हैं और उन्हें पार्टी संगठन में एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और वर्तमान में नेता सदन की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। पार्टी के उच्च नेतृत्व के साथ उनका घनिष्ठ संबंध और संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ उनकी दावेदारी को और भी मजबूत बनाती है। हालांकि, अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी के भीतर कुछ असहमति की खबरें भी सामने आई थीं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान कुछ पार्षदों ने उनके नाम पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने अनुभव और राजनीति क संतुलन को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश वाही पर अपना भरोसा जताया। यह निर्णय पार्टी के भीतर एक मजबूत संदेश देता है कि अनुभव और संगठन में पकड़ को कितना महत्व दिया जाता है। भाजपा ने आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत को उप महापौर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बेगमपुर से पार्षद जय भगवान यादव को नेता सदन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जय भगवान यादव को स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पहाड़गंज से पार्षद मनीष चढ्ढा को स्थायी समिति के सदस्य के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा ने एमसीडी में अनुभव और राजनीति क संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी नई टीम का चयन किया है। पार्टी का यह कदम एमसीडी में सुशासन और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब, 29 अप्रैल की बैठक में औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश वाही दिल्ली नगर निगम के नए महापौर के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे और राजधानी की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। यह उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रवेश वाही की नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और सभी मिलकर दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद प्रवेश वाही दिल्ली के नए महापौर बनने जा रहे हैं। भाजपा ने गुरुवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पर उनके नाम की घोषणा की। मौजूदा एमसीडी में भाजपा की मजबूत स्थिति को देखते हुए, प्रवेश वाही का दिल्ली का अगला महापौर बनना लगभग निश्चित है। पार्टी को सदन में स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और आम आदमी पार्टी ने महापौर और उपमहापौर के चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला किया है, जिससे वाही की राह और आसान हो गई है। 29 अप्रैल को निगम सदन की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के तीन सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने अपने कोटे से स्थायी समिति के एक सदस्य के अलावा अन्य पदों के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इस स्थिति में, चुनाव महज एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा और प्रवेश वाही के नाम पर अंतिम मुहर लगना तय है। प्रवेश वाही तीन बार पार्षद रह चुके हैं और उन्हें पार्टी संगठन में एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है और वर्तमान में नेता सदन की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। पार्टी के उच्च नेतृत्व के साथ उनका घनिष्ठ संबंध और संगठन पर उनकी मजबूत पकड़ उनकी दावेदारी को और भी मजबूत बनाती है। हालांकि, अंतिम निर्णय लेने से पहले पार्टी के भीतर कुछ असहमति की खबरें भी सामने आई थीं। मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान कुछ पार्षदों ने उनके नाम पर अपनी आपत्तियां व्यक्त की थीं, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने अनुभव और राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश वाही पर अपना भरोसा जताया। यह निर्णय पार्टी के भीतर एक मजबूत संदेश देता है कि अनुभव और संगठन में पकड़ को कितना महत्व दिया जाता है। भाजपा ने आनंद विहार से पार्षद मोनिका पंत को उपमहापौर पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि बेगमपुर से पार्षद जय भगवान यादव को नेता सदन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जय भगवान यादव को स्थायी समिति का सदस्य भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, पहाड़गंज से पार्षद मनीष चढ्ढा को स्थायी समिति के सदस्य के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट होता है कि भाजपा ने एमसीडी में अनुभव और राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अपनी नई टीम का चयन किया है। पार्टी का यह कदम एमसीडी में सुशासन और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब, 29 अप्रैल की बैठक में औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रवेश वाही दिल्ली नगर निगम के नए महापौर के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे और राजधानी की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में काम करेंगे। यह उम्मीद की जा रही है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रवेश वाही की नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और सभी मिलकर दिल्ली को एक बेहतर शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं





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