प्रयागराज में 30 लाख का लक्ष्य, 71 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है

प्रयागराज में 71 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सागौन, शीशम, कंजी और अमरूद जैसी प्रजातियों के 30 लाख पौधे शामिल हैं।

संरक्षित वन क्षेत्रों को समृद्ध बनाएंगे सागौन-शीशम, कंजी-अमरूद के पेड़, प्रयागराज में इनके 30 लाख पौधे लगेंगे। प्रयागराज में इस मानसून में 71 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सागौन, शीशम, कंजी और अमरूद जैसी प्रजातियों के 30 लाख पौधे शामिल हैं। प्रयागराज में हरियाली संग वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का भी इस मानसून में लक्ष्य लेकर पौधरोपण किया जाएगा। कुल 71 लाख पौधे इस मानसून में लगाने का रखा गया है लक्ष्य। सागौन, शीशम, कंजी और अमरूद संगमनगरी के संरक्षित वन क्षेत्रों को हरियाली से भरेंगे। इस साल मानसून में इनके करीब 30 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पहले भी इनके पौधे रोपे जाते थे, लेकिन कम पानी में तैयार होने की इनकी खूबियों को देखते हुए इस वर्ष इनकी संख्या करीब 20 प्रतिशत बढ़ा दी गई है। यह पौधे वन क्षेत्रों को समृद्ध बनाएंगे। हर वर्ष मानसून में पौधारोपण अभियान चलता है। इस साल भी 71,37,747 पौधे लगाने का लक्ष्य शासन से मिला है। इसके सापेक्ष वन विभाग हंडिया, कोरांव, करछना, फूलपुर सहित सभी नौ रेंज की 39 पौधशालाओं में एक करोड़ पौधे तैयार करा रहा है, ताकि पौधों की कमी आड़े न आए। सबसे अधिक 22 लाख पौधे शीशम के रोपे जाएंगे। कंजी के 10.

50 लाख, अमरूद के छह लाख, कट सागौन के 6.80 लाख, सागौन की 7.50 लाख लगाए जाएंगे। इसके अलावा अकेसिया, अर्जुन, इमली, आंवला, गुलमोहर, जामुन, नीम, सलीफा, सहजन आम, बरगद, पीपल सहित करीब 40 प्रजातियों के पौधे रोपे जाएंगे। लक्ष्यों के 71,37,747 पौधों में से करीब 22.50 लाख पौधे अकेले वन विभाग लगाएगा। प्रयागराज में 19661 हेक्टेयर वन क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में वन विभाग पौधे लगवाएगा। शेष करीब 48.87 लाख पौधे ग्राम्य विकास, राजस्व, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई सहित अन्य 23 विभाग मिलकर लगवाएंगे। डीएफओ अरविंद कुमार यादव ने बताया कि सूचीबद्ध पौधे ऐसी प्रजातियों के हैं, जो यहां के वातावरण में आसानी से तैयार हो जाते हैं। इनमें लकड़ी वाली प्रजातियों के साथ फल, फूल और औषधीय प्रजातियों को भी शामिल किया गया है





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