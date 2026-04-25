प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर हमला, AAP ने लगाए झूठे आरोप लगाने का आरोप

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल के नए आवास को ‘शीशमहल’ बताया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। संजय सिंह ने वर्मा पर झूठे आरोप लगाने और फर्जी तस्वीरें प्रसारित करने का आरोप लगाया है। साथ ही, तीन AAP सांसदों के भाजपा में शामिल होने को असंवैधानिक बताया।

दिल्ली की राजनीति में इन दिनों गरमाहट बनी हुई है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने तीखा हमला बोला है। वर्मा ने केजरीवाल के नए आवास को ‘ शीशमहल ’ करार दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। वर्मा के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने निराधार बताया है और उन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा द्वारा जारी तस्वीरों को ‘फर्जी’ और ‘पूरी तरह से मनगढ़ंत’ बताया है। उन्होंने कहा कि वर्मा ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, वे वास्तविकता से परे हैं और उनका उद्देश्य केवल केजरीवाल की छवि को धूमिल करना है। सिंह ने चेतावनी दी है कि जो भी इन तस्वीरों का प्रचार करेगा, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपने घरों को जनता के लिए खोलने का आह्वान किया है, ताकि केजरीवाल का आवास भी जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया जा सके। उनका मानना है कि जनता स्वयं ही तय करेगी कि किसका आवास बेहतर है और किसका नहीं। सिंह ने यह भी कहा कि वर्मा और उन टीवी चैनलों को मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए जो इन फर्जी तस्वीरों को प्रसारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संजय सिंह ने तीन आम आदमी पार्टी सांसदों के भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) में शामिल होने के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया और कहा कि इस तरह की टूट को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सिंह ने घोषणा की कि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। उन्होंने राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने के कारण उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता सुशासन को ही वोट देगी और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के बावजूद, आम आदमी पार्टी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में पार्टी की स्थिति का उल्लेख करते हुए, सिंह ने कहा कि वहां पार्टी को 14 प्रतिशत वोट मिले हैं और पांच विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने पार्टी के नेताओं और विधायकों को जानबूझकर जेल में डाला है और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करवा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वे चुनाव न लड़ सकें और उन पर जानबूझकर हमले करवाए जा रहे हैं। सिंह ने बताया कि पिछले 26 दिनों में आठ करोड़ लोगों ने आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी से जुड़ने और पार्टी के विस्तार में सहयोग करने का आग्रह किया.

दिल्ली की राजनीति में इन दिनों गरमाहट बनी हुई है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली के उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा ने तीखा हमला बोला है। वर्मा ने केजरीवाल के नए आवास को ‘शीशमहल’ करार दिया, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। इस मामले को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है। वर्मा के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने निराधार बताया है और उन पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने प्रवेश वर्मा द्वारा जारी तस्वीरों को ‘फर्जी’ और ‘पूरी तरह से मनगढ़ंत’ बताया है। उन्होंने कहा कि वर्मा ने जो तस्वीरें दिखाई हैं, वे वास्तविकता से परे हैं और उनका उद्देश्य केवल केजरीवाल की छवि को धूमिल करना है। सिंह ने चेतावनी दी है कि जो भी इन तस्वीरों का प्रचार करेगा, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपमुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपने घरों को जनता के लिए खोलने का आह्वान किया है, ताकि केजरीवाल का आवास भी जनता के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया जा सके। उनका मानना है कि जनता स्वयं ही तय करेगी कि किसका आवास बेहतर है और किसका नहीं। सिंह ने यह भी कहा कि वर्मा और उन टीवी चैनलों को मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहना चाहिए जो इन फर्जी तस्वीरों को प्रसारित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, संजय सिंह ने तीन आम आदमी पार्टी सांसदों के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे ‘असंवैधानिक’ करार दिया और कहा कि इस तरह की टूट को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कोई कानूनी मान्यता नहीं है। सिंह ने घोषणा की कि वे राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे। उन्होंने राघव चड्ढा, अशोक मित्तल और संदीप पाठक के नाम का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा में शामिल होने के कारण उन्हें राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता सुशासन को ही वोट देगी और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के बावजूद, आम आदमी पार्टी का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। गुजरात में पार्टी की स्थिति का उल्लेख करते हुए, सिंह ने कहा कि वहां पार्टी को 14 प्रतिशत वोट मिले हैं और पांच विधायक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने पार्टी के नेताओं और विधायकों को जानबूझकर जेल में डाला है और पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करवा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं ताकि वे चुनाव न लड़ सकें और उन पर जानबूझकर हमले करवाए जा रहे हैं। सिंह ने बताया कि पिछले 26 दिनों में आठ करोड़ लोगों ने आम आदमी पार्टी की पोस्ट देखी हैं, जो पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी से जुड़ने और पार्टी के विस्तार में सहयोग करने का आग्रह किया





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