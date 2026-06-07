प्रसाद अस्पताल अग्निकांड में डॉक्टरों की भूमिका पर स्वास्थ्य विभाग ने की तीव्र जांच, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब

मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में घटी भीषण आग के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और पारा मेडिकल कर्मियों की सहभागिता की जाँच शुरू की। चार सदस्यीय जांच टीम को 24 घंटे में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया, जबकि पुलिस ने आईसीयू डॉक्टर को गिरफ्तार किया। जांच के परिणामस्वरूप अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रसाद अस्पताल में हुए भयानक अग्निकांड के पश्चात स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना में शामिल चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों की भूमिका की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। इस जांच की शुरुआत में प्रमुख चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.

पंकज कुमार के कार्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्टों में यह बताया गया है कि उन्होंने प्रसाद अस्पताल की चिकित्सक पैनल सूची में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी थी। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की पुष्टि करने के लिए सभी संबंधित दस्तावेज़ों और नियमों के अनुपालन की जांच का आदेश दिया है। इस बीच, सिविल सर्जन डॉ. सुधीर कुमार ने चार सदस्यीय जांच टीम गठित की, जिसमें जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ.

संजीव कुमार पांडेय, संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. सी. के. दास, सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.

नवीन कुमार और जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. राजेश कुमार शामिल हैं। उन्हें 24 घंटे के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि विभाग को समय पर आवश्यक कार्रवाई करने में सुविधा हो। जांच के दौरान सामने आए कई गंभीर बिंदु हैं। पुलिस की प्रारम्भिक जांच में यह पता चला कि अग्निकांड के दौरान आईसीयू में ड्यूटी पर मौजूद थे हुए चिकित्सक घटना के समय वार्ड से बाहर जा रहे थे और जब जरूरी था तब भी उपस्थित नहीं थे। इस लापरवाही को देखते हुए पुलिस ने आईसीयू ड्यूटी पर तैनात डॉ.

पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके अतिरिक्त, अस्पताल प्रबंधन पर भी मरीजों की सुरक्षा और आपातकालीन प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था न करने का आरोप लगाया गया है। घटना के समय अस्पताल में मौजूद नर्सों और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है; एक नर्स ने बताया कि आग लगने के बाद वह मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में व्यस्त थी, लेकिन अफरातफरी के कारण नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं हो सका। अब स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है और यह भी कहा है कि निजी अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों के रिकॉर्ड की भी समीक्षा की जाएगी। पिछले सिविल सर्जन डॉ.

अजय कुमार ने निजी अस्पतालों के निबंधन और नवीकरण के दौरान डॉक्टरों एवं कर्मियों की सहमति को अनिवार्य बनाने का निर्देश दिया था, जिससे यह रिकॉर्ड विभाग के पास उपलब्ध हों। डॉ. पंकज कुमार सितंबर 2020 से बंदरा पीएचसी में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे और घटना से पहले उन्होंने नियमित ड्यूटी की थी, लेकिन अग्निकांड के बाद उनका अवकाश रद्द कर दिया गया। अंततः पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे भी सभी कर्मचारियों से पूछताछ जारी रहेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रबंधन, चिकित्सकों और संबंधित कर्मियों के खिलाफ कानूनी व विभागीय कार्रवाई की जाएगी





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