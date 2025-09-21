Head Topics

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन: गुवाहाटी में उमड़ा जनसैलाब, अंतिम विदाई दी गई
प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, और उनका पार्थिव शरीर गुवाहाटी लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी, और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने संवेदना व्यक्त की।

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे। शुक्रवार, 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान उनका दुखद निधन हो गया था। अब, उनका पार्थिव शरीर रविवार सुबह दिल्ली से गुवाहाटी लाया गया। इस दुखद घड़ी में लाखों प्रशंसकों ने गायक को अंतिम विदाई देने के लिए सड़कों पर उतरकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। गुवाहाटी की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं, और हर जगह फूल बरसाए गए। 'जुबिन दा अमर रहें' के नारे गूंज रहे थे, जिससे वातावरण गमगीन हो गया था। यह दृश्य जुबिन गर्ग के प्रशंसकों के दिलों में उनकी

गहरी छाप और उनके प्रति अपार प्रेम का प्रतीक था। उनके चाहने वालों की आँखों में आंसू थे, लेकिन वे अपने प्रिय गायक को अंतिम सम्मान देने के लिए एकजुट थे।\गुवाहाटी में, जुबिन गर्ग का पार्थिव शरीर अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रखा गया, जहां लोगों को गायक के अंतिम दर्शन करने का अवसर मिला। भारी भीड़ के बीच, लोग अपने प्रिय गायक की अंतिम झलक पाने के लिए आतुर थे। अंतिम संस्कार शाम 7 बजे किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा लगातार इस दुखद घटना पर ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर जुबिन के पार्थिव शरीर के सामने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भीड़ की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, 'मानवता का सागर, अपने प्रिय पुत्र को विदाई देने के लिए एकजुट हुआ। वह एक राजा की तरह जीया, उसे एक राजा की तरह स्वर्ग भेजा जा रहा है।' उनके ट्वीट में दुख और संवेदना की गहरी भावना झलक रही थी।\जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने गुवाहाटी में जब उनके पार्थिव शरीर को देखा तो वह फूट-फूट कर रोने लगीं और ताबूत को गले लगाया। पार्थिव शरीर को फूलों से सजी एम्बुलेंस में ले जाया गया, और उनके काफिले में उनकी पसंदीदा ओपन जीप भी शामिल थी, जिस पर उनका एक बड़ा पोर्ट्रेट लगाया गया था। इस दुखद क्षण में गरिमा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जुबिन गर्ग की मौत सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई थी। उन्हें तुरंत सिंगापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जुबिन गर्ग 20 सितंबर को होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सिंगापुर गए थे। इस दुखद घटना ने संगीत जगत और उनके प्रशंसकों को गहरा सदमा पहुंचाया है, लेकिन उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी

