प्रांतीयकृत ऐतिहासिक मेला नौचंदी का उद्घाटन आज होगा

प्रांतीयकृत ऐतिहासिक मेला नौचंदी मेरठ के लोगों की एक अलग उत्सुकता है। इसका उद्घाटन इस बार के लिए दो महीने इंतजार करने पड़ा। लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया। उद्घाटन इस बार होने पर अधिक संख्या में दुकानें पहुंच गई हैं और मेला स्थल पर तैयारियां युद्धस्तर पर हैं। उसी के साथ झूले भी तैयार हैं। मेले की सुरक्षा की जांच टीम ने भी किया है। उद्घाटन आज होने से भी मेले में रौनक आना शुरू हो जाएगी। अगर उद्घाटन धर दया में जाना हो तो इसमें विलंब हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम می‌کنیم। इस कार्यक्रम के अतिथि प्रमुख मंत्री होंगे ही।

प्रांतीयकृत ऐतिहासिक मेला नौचंदी मेरठ के लोगों को दो महीने इंतजार करने पड़ा। इनका पारंपरिक उद्घाटन होली के बाद दूसरे रविवार को हुआ। अब उद्घाटन होने से न्यू साल की तरह लोगों के रौनक का इंतजार खत्म हो गया। 13 मई बुधवार को इसका उद्घाटन होगा। मेला स्थल पर बड़ी संख्या में दुकानें पहुंच गई हैं और झूले भी तैयार हैं। एडीएम सिटी, जिला पंचायत के एएमए, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन समेत निभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारी मेले की सुरक्षा की जांच भी केन्द्रीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन विलंब होने के चलते दो महीने का इंतजार हुआ.

प्रांतीयकृत ऐतिहासिक मेला नौचंदी मेरठ के लोगों को दो महीने इंतजार करने पड़ा। इनका पारंपरिक उद्घाटन होली के बाद दूसरे रविवार को हुआ। अब उद्घाटन होने से न्यू साल की तरह लोगों के रौनक का इंतजार खत्म हो गया। 13 मई बुधवार को इसका उद्घाटन होगा। मेला स्थल पर बड़ी संख्या में दुकानें पहुंच गई हैं और झूले भी तैयार हैं। एडीएम सिटी, जिला पंचायत के एएमए, पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन समेत निभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मेले की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अधिकारी मेले की सुरक्षा की जांच भी केन्द्रीय विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी मेले की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन विलंब होने के चलते दो महीने का इंतजार हुआ





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