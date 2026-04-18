प्रियंका चोपड़ा ने साझा कीं 'हम दिल दे चुके सनम' की यादें, फैंस हुए सलमान-ऐश्वर्या की तस्वीर पर दीवाने

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा, जो इन दिनों भारत में हैं और एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग कर रही हैं, ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में से एक जिसमें उन्होंने सलमान खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' का एक सीन शेयर किया है, ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। प्रियंका ने अपनी भारत यात्रा की झलकियां भी दिखाई हैं, जिसमें अमृतसर में लंगर सेवा और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। 'वाराणसी' फिल्म, जो 2027 में रिलीज होगी, भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है।

प्रियंका चोपड़ा , जो लंबे समय से हॉलीवुड में सक्रिय हैं और वहीं के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रही हैं, इन दिनों भारत में हैं और हैदराबाद में एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में जुटी हुई हैं। हाल ही में, अभिनेत्री अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने गईं और वहां लंगर सेवा में भी अपना योगदान दिया। इसके बाद, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनकी विभिन्न गतिविधियों और यात्राओं की झलकियां शामिल हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से प्रियंका ने दिखाया है कि

उन्होंने भारत में अपने समय का किस प्रकार सदुपयोग किया और किस हद तक इसका आनंद उठाया। इन साझा की गई तस्वीरों में से एक विशेष तस्वीर ने फैंस का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की कल्ट क्लासिक फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' के एक सीन की झलक शेयर करती नजर आईं। इस तस्वीर को देखकर फैंस उत्साहित हो गए और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करने लगे। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें वह एक स्कूबा डाइविंग वाले पोशाक में मिरर सेल्फी लेती हुई दिखाई दे रही हैं। एक अन्य तस्वीर में वह एक मैगजीन के कवर पेज पर नजर आ रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने उन फिल्मों की छोटी-छोटी क्लिप्स भी शेयर की हैं जिन्हें उन्होंने हाल ही में देखा, जिनमें 'हम आपके हैं कौन' और 'हम दिल दे चुके सनम' जैसी सदाबहार फिल्में शामिल हैं। एक तस्वीर में वे दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी को भी याद करती दिखीं, जो 'काटे नहीं कटते ये दिन' गाने के एक प्रतिष्ठित सीन से ली गई है। हालांकि, फैंस के बीच सबसे ज्यादा उत्साह सलमान खान और ऐश्वर्या राय की 'हम दिल दे चुके सनम' से ली गई तस्वीर को देखकर देखने को मिला। प्रियंका द्वारा साझा की गई इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर मानो तहलका मचा दिया। अभिनेत्री ने अपने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, 'कुछ यहां...कुछ वहां।' जहां इस पोस्ट पर फैंस ने कई मजेदार कमेंट्स किए, वहीं अधिकांश प्रतिक्रियाएं सलमान और ऐश्वर्या की तस्वीर पर ही केंद्रित रहीं। एक प्रशंसक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'ये लड़की कॉन्ट्रोवर्सी करवाएगी।' एक अन्य ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, 'हे भगवान प्रियंका, तुम्हें पता है 5वीं स्लाइड ऐश्वर्या और सलमान की शेयर की है?' वहीं, एक फैन ने सलमान खान के मशहूर डायलॉग की तर्ज पर टिप्पणी की, 'सलमान बोलेंगे- मुझे क्यूं तोड़ा?' 'वाराणसी' फिल्म को लेकर भी काफी चर्चा है। इस फिल्म का बजट अनुमानित तौर पर 1000-1300 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, जो इसे भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बनाता है। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद के अलावा केन्या और ओडिशा जैसे विभिन्न स्थानों पर की गई है। 'वाराणसी' के अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे बड़े सितारे भी प्रियंका चोपड़ा के साथ नजर आएंगे। 'वाराणसी' के अतिरिक्त, प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एक अमेरिकन कॉमेडी सीरीज 'जजमेंट डे' में भी दिखाई देंगी। इससे पहले, उन्होंने हाल ही में 'द ब्लफ' नामक प्रोजेक्ट में काम किया था, जो 25 फरवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ था





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