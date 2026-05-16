प्रसिद्ध साहित्यकार केके नूतन का 97 वर्ष की आयु में निधन: साहित्य और सिनेमा जगत में शोक

हिमाचल प्रदेश के दिग्गज साहित्यकार और उपन्यासकार केके नूतन का निधन हो गया। उन्होंने अपनी लेखनी और फिल्म जगत के योगदान से एक अमिट छाप छोड़ी।
हिमाचल प्रदेश की पावन धरा और विशेष रूप से मंडी जिले के लिए यह एक अत्यंत दुखद क्षण है क्योंकि प्रदेश के प्रख्यात साहित्यकार, उपन्यासकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कृष्ण कुमार नूतन, जिन्हें दुनिया केके नूतन के नाम से जानती थी, अब हमारे बीच नहीं रहे। शनिवार शाम सवा सात बजे उन्होंने 97 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे और अपने मंडी स्थित आवास पर ही उपचार ले रहे थे। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे साहित्य जगत और कला प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ गई है। केके नूतन केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे हिमाचल की सांस्कृतिक और साहित्यिक चेतना के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। मंडी के उन शुरुआती साहित्यकारों में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जिनकी रचनाएं आजादी के तुरंत बाद, वर्ष 1948 में ही प्रकाशित होनी शुरू हो गई थीं। उनके जाने से एक ऐसा युग समाप्त हो गया है जिसने आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। नूतन जी का साहित्यिक सफर अत्यंत समृद्ध रहा और उन्होंने अपने जीवनकाल में 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की, जिनमें अधिकांश उपन्यास थे। उनकी लेखनी में समाज का यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिलता था। उनकी सबसे चर्चित कृतियों में से एक उपन्यास 'यादगार' था, जिसने उन्हें न केवल साहित्य बल्कि सिनेमा की दुनिया में भी पहचान दिलाई। इसी उपन्यास पर आधारित वर्ष 1964 में फिल्म ' गीत गाया पत्थरों ने ' का निर्माण किया गया था। हालांकि, इस फिल्म के कॉपीराइट और अधिकारों को लेकर एक लंबा कानूनी संघर्ष चला, लेकिन अंततः नूतन जी ने अपनी कानूनी लड़ाई जीती और अपनी बौद्धिक संपदा पर अपना अधिकार सिद्ध किया। इसके अलावा, उनकी पुस्तक 'इतिहास साक्षी है' के लिए उन्हें हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिष्ठित डा.
यशवंत सिंह परमार राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो उनकी विद्वता और शोधपरक दृष्टि का प्रमाण था। साहित्य के साथ-साथ केके नूतन का गहरा संबंध भारतीय सिनेमा और रंगमंच से भी रहा। वर्ष 1949 से 1957 के बीच उन्होंने मुंबई की प्रसिद्ध पृथ्वी थिएटर के साथ काम किया और कई फिल्मों में सह-निर्देशक की भूमिका निभाई। मुंबई के उस दौर में उन्होंने भारतीय सिनेमा के कई दिग्गजों के साथ समय बिताया और उनके घनिष्ठ मित्र बने। बाल गीतकार और महान फिल्म निर्देशक गुलजार, अभिनय सम्राट बलराज साहनी, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रामानंद सागर और कालजयी गीतकार आनंद बख्शी के साथ उनकी गहरी मित्रता थी। इन महान कलाकारों के साथ उनके संवादों और अनुभवों ने उनके लेखन को और अधिक समृद्ध किया और उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया। सिनेमा के प्रति उनका अनुराग और तकनीकी समझ उन्हें अन्य साहित्यकारों से अलग खड़ा करती थी। जीवन के एक अन्य पहलू की बात करें तो केके नूतन एक समर्पित प्रशासनिक अधिकारी भी थे। वे आईटीआई से अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन उनकी सक्रियता केवल कार्यालय तक सीमित नहीं थी। वे कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले एक प्रखर योद्धा थे। वे कर्मचारी महासंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने श्रमिक हितों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विशेष रूप से 1970 के ऐतिहासिक कर्मचारी आंदोलन में उन्होंने मुख्य सूत्रधार की भूमिका निभाई थी, जिससे हजारों कर्मचारियों को लाभ हुआ। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था—जहां एक ओर वे शब्दों के जादूगर थे, वहीं दूसरी ओर वे समाज के वंचित वर्ग और कर्मचारियों के हक की आवाज उठाने वाले एक साहसी नेता भी थे। उनके निधन से हिमाचल प्रदेश ने एक ऐसा व्यक्तित्व खो दिया है जिसने साहित्य, सिनेमा और सामाजिक संघर्ष के बीच एक सेतु का निर्माण किया था
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