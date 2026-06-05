मुजफ्फरपुर के बंदरा पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. पंकज कुमार की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग में आपसी तनाव सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, डॉक्टर ने अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पताल में प्रैक्टिस की, जिस पर 'भंडाफोड़' का आरोप है। जांच के लिए सिविल सर्जन कार्यालय में मामला भेजा गया है।
मुजफ्फरपुर में प्रसाद अस्पताल अग्निकांड मामले में गिरफ्तार डॉ. पंकज कुमार बंदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में सरकारी नौकरी करते थे। पुलिस ने खोजे बताया कि वह अपनी सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी अस्पताल में भी प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल 'भंडाफोड़' के रूप में स portrait किया जा रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा और सिर्फ इसी आरंभिक खबर को छोड़कर sources ने बार-बार दोहराया। जांच के लिए पीएचसी प्रभारी ने सिविल सर्जन कार्यालय को ईएल आवेदन भेजा। सिविल सर्जन ने पीएचसी प्रभारी से रिपोर्ट तलब की और कहा कि डॉ.
पंकज कुमार से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि क्या वह निजी संस्थान में वेतनभोगी थे या नहीं। मामले की जानकारी जुटाने के लिए कई स्वास्थ्यकर्मी सक्रिय बने। अतिरिक्त रूप से, मुजफ्फरपुर की तंग गलियों में चल रहे निजी अस्पतालों के बारे में चिंता जताई गई, जहां मरीजों की जान खतरे में है। अंसा
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