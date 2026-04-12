प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन, संगीत जगत में शोक की लहर

मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में रखा जाएगा और शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मनोरंजन डेस्क, मुंबई । प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। आशा भोसले के निधन के समाचार के साथ ही उनके घर 'प्रभा कुंज' में सन्नाटा छा गया। आशा भोसले के घर में रहने वाले लोग और सुरक्षाकर्मी चुपचाप अपना काम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में इस महान हस्ती को खोने का गहरा दुःख था। अंतिम दर्शनों के लिए आशा भोसले का पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क में रखा जाएगा, ताकि मुंबई के सभी लोग आकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। इसके बाद आज शाम 4

बजे मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशा भोसले ने आखिरी समय में भी नहीं बदला अपना अंदाज। एक सुरक्षाकर्मी ने, अपना नाम न बताने की शर्त पर 'मिड-डे' को बताया, 'वह कुछ दिन पहले ही, रात में थोड़ी देर से अपने घर लौटी थीं। उस समय मैं ड्यूटी पर था, इसलिए मैंने उनके लिए दरवाजा खोला और उन्हें गाड़ी से उतरने में मदद की।' सुरक्षाकर्मी ने आगे बताया, 'वह थोड़ी अस्वस्थ और 92 वर्ष की उम्र के हिसाब से कमजोर लग रही थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हमेशा वाली अदा और गरिमा बनाए रखी थी और मुझसे पूछा कि मेरा दिन कैसा बीता।' सुरक्षाकर्मी ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताते हुए कहा, 'उनका इस तरह अचानक चले जाना बहुत चौंकाने वाला है, लेकिन यह अच्छा रहा कि उन्हें किसी गंभीर बीमारी से ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी पड़ी।' उनके निधन की खबर से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। लता मंगेशकर की बहन और प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले ने भारतीय संगीत को एक नया आयाम दिया था। उन्होंने अपने गायन से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं और उन्हें सदा याद किया जाएगा। आशा भोसले ने हर दिल पर अमिट छाप छोड़ी। लोअर परेल स्थित उनके 'कासा ग्रैंड' घर के सामने, जब उस महान हस्ती का पार्थिव शरीर परिवार वालों के अंतिम दर्शनों के लिए लाया गया, तो वहां एक पान की दुकान चलाने वाले जगदीश चौरसिया खड़े थे। वह भी उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे थे। जगदीश चौरसिया ने कहा, 'मैं दिन-रात उनके गाने सुनता हूं। उन्होंने जो छाप छोड़ी है, वह कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। लेकिन हम सभी के मरने का समय पहले से तय होता है, और उनका समय भी आ गया था।' जगदीश चौरसिया ने आगे बताया, 'दूसरे लोगों को शायद उनके परिवार के अलावा कोई याद न रखे, लेकिन आशा जी को पूरा देश याद रखेगा, क्योंकि उन्होंने हमें अनगिनत यादगार पल दिए हैं।' महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार शाम 6:11 बजे 'कासा ग्रैंड' जाकर आशा भोसले के परिवार वालों से मुलाकात की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। आशा भोसले एक ऐसी हस्ती थीं जिन्होंने भारतीय संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके निधन से संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उनके गीतों की मधुरता हमेशा लोगों को आनंदित करती रहेगी। उनके निधन पर कई दिग्गज हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। उनके चाहने वाले और प्रशंसक उन्हें हमेशा याद रखेंगे। उनके जाने से एक युग का अंत हो गया है। उनके निधन से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। उनके गाने हमेशा अमर रहेंगे





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