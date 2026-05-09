प्रियंका कपूर की अचारी छोले पराठे की रेसिपी: एक स्वादिष्ट और प्रोटीन सोर्स नाश्ता

प्रियंका कपूर की अचारी छोले पराठे की रेसिपी, एक पौष्टिक और स्वादिष्ट नाश्ता जो यूरिन रिफ्लेक्स और अन्य सेहत समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। यह पराठा कोलस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। इसे बनाने में कम समय लगता है और किसी भी permiso के लिए बना हुआ और बना हुआ हो सकता है। इसे वर्किंग प्रोफेशनल्स और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आदर्श है। इसमें हरी मिर्च, प्याज, लाल मिर्च, धनिया, साबुत पत्ते और नमक जैसे कई स्वादिष्ट मसाल शामिल हैं।
सुबह की भागदौड़ में अक्सर लोग नाश्ते के ऑप्शन को लेकर उलझन में रहते हैं। अगर आप साधारण पराठों से हटकर कुछ नया और सेहतमंद ट्राई करना चाहते हैं, तो प्रियंका कपूर की अचारी छोले पराठे की रेसिपी आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है। यह पराठा न केवल स्वाद में चटपटा और अचारी है, बल्कि उबले हुए छोलों के कारण यह प्रोटीन का भी एक बेहतरीन स्रोत है। खपली गेहूं का आटा और दही का इस्तेमाल इसे पाचन के लिए हल्का और बनावट में बेहद नरम बनाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है, जिससे यह वर्किंग प्रोफेशनल्स और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए जानते हैं, कैसे घर पर मौजूद मसालों से इस पौष्टिक नाश्ते को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले उबले हुए छोलों से इस रेसिपी की शुरुआत उबाले हुए छोलों से होती है।.
अचारी छोले उबला पाचन खपली गेहूं दही गरम तड़का और महक उबले हुए छोलों से उबालो मिश्रण में प्याज कंद्री हरी मिर्च नमक हल्दी अमचूर पाउडर सौंफ मेथी दाना