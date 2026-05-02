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प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन, अश्विनी वैष्णव ने दी बधाई

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प्रसून जोशी बने प्रसार भारती के चेयरमैन, अश्विनी वैष्णव ने दी बधाई
प्रसून जोशीप्रसार भारतीअश्विनी वैष्णव
📆02-05-2026 14:14:00
📰Dainik Jagran
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प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोशी को बधाई दी और उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज, 2 मई 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान के माध्यम से की गई। यह नियुक्ति भारतीय मीडिया और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। प्रसून जोशी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और सार्वजनिक संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है। उनकी लेखन शैली प्रभावशाली है और उनकी सांस्कृतिक समझ गहरी है, जिसके कारण उन्होंने समकालीन भारतीय मीडिया के संवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मी गीत लिखे हैं, सफल विज्ञापन अभियान चलाए हैं और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कहानियों को प्रस्तुत किया है, जो देश के विभिन्न वर्गों के लोगों को पसंद आई हैं। प्रसून जोशी की नियुक्ति को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक दूरदर्शी कदम बताया है। मंत्रालय का मानना है कि जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और देश के नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रसारण प्रदान करने में सक्षम होगा। प्रसून जोशी की रचनात्मक दृष्टि और अनुभव प्रसार भारती को एक आधुनिक और प्रासंगिक संगठन बनाने में मदद करेंगे। वे प्रसार भारती के कार्यक्रमों और नीतियों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य प्रसार भारती को एक ऐसा मंच बनाना है जो देश की विविधता को दर्शाता है और सभी नागरिकों को एक साथ लाता है। प्रसून जोशी ने इस नियुक्ति के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वे प्रसार भारती के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रसार भारती को एक ऐसा संगठन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जो देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। प्रसून जोशी की नियुक्ति से प्रसार भारती के कर्मचारियों में भी उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों का मानना है कि जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगा और देश के प्रसारण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रसून जोशी को प्रसार भारती के चेयरमैन पद पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रसून जोशी एक दुर्लभ रचनात्मक प्रतिभा के धनी हैं, जिनकी विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा जगत में दुनिया भर में सराहना होती है, फिर भी उनका दिल पूरी तरह से भारत के लिए धड़कता है। वैष्णव ने आगे कहा कि जोशी के शब्दों में देश की मिट्टी की महक है, और उनकी सोच में भारतीय संस्कृति का शाश्वत सार झलकता है। उनके नेतृत्व में, प्रसार भारती को नई ऊर्जा, गहरा उद्देश्य और एक नई रचनात्मक पहचान मिलेगी। उन्होंने जोशी के आगामी कार्यकाल के यादगार और सार्थक होने की कामना की। इससे पहले, प्रसून जोशी अगस्त 2017 से मुंबई स्थित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने फिल्मों की सामग्री को लेकर भी सख्त रुख अपनाया, ताकि दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन मिल सके। प्रसून जोशी की CBFC के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को काफी सफल माना जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद, फिल्मों के प्रमाणन में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता आई। प्रसून जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी रचनात्मकता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा देश और समाज के हित में काम करते हैं। उनकी नियुक्ति से प्रसार भारती को निश्चित रूप से लाभ होगा। यह नियुक्ति भारत के मीडिया और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है.

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रसिद्ध लेखक, गीतकार और संचार विशेषज्ञ प्रसून जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज, 2 मई 2026 को जारी एक आधिकारिक बयान के माध्यम से की गई। यह नियुक्ति भारतीय मीडिया और सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। प्रसून जोशी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञापन, सिनेमा और सार्वजनिक संचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है। उनकी लेखन शैली प्रभावशाली है और उनकी सांस्कृतिक समझ गहरी है, जिसके कारण उन्होंने समकालीन भारतीय मीडिया के संवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कई लोकप्रिय फिल्मी गीत लिखे हैं, सफल विज्ञापन अभियान चलाए हैं और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण कहानियों को प्रस्तुत किया है, जो देश के विभिन्न वर्गों के लोगों को पसंद आई हैं। प्रसून जोशी की नियुक्ति को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक दूरदर्शी कदम बताया है। मंत्रालय का मानना है कि जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और देश के नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला प्रसारण प्रदान करने में सक्षम होगा। प्रसून जोशी की रचनात्मक दृष्टि और अनुभव प्रसार भारती को एक आधुनिक और प्रासंगिक संगठन बनाने में मदद करेंगे। वे प्रसार भारती के कार्यक्रमों और नीतियों को भारतीय संस्कृति और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका उद्देश्य प्रसार भारती को एक ऐसा मंच बनाना है जो देश की विविधता को दर्शाता है और सभी नागरिकों को एक साथ लाता है। प्रसून जोशी ने इस नियुक्ति के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वे प्रसार भारती के विकास के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे प्रसार भारती को एक ऐसा संगठन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे जो देश के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करता है। प्रसून जोशी की नियुक्ति से प्रसार भारती के कर्मचारियों में भी उत्साह का माहौल है। कर्मचारियों का मानना है कि जोशी के नेतृत्व में प्रसार भारती एक नई ऊर्जा के साथ काम करेगा और देश के प्रसारण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रसून जोशी को प्रसार भारती के चेयरमैन पद पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रसून जोशी एक दुर्लभ रचनात्मक प्रतिभा के धनी हैं, जिनकी विज्ञापन, साहित्य, कला और सिनेमा जगत में दुनिया भर में सराहना होती है, फिर भी उनका दिल पूरी तरह से भारत के लिए धड़कता है। वैष्णव ने आगे कहा कि जोशी के शब्दों में देश की मिट्टी की महक है, और उनकी सोच में भारतीय संस्कृति का शाश्वत सार झलकता है। उनके नेतृत्व में, प्रसार भारती को नई ऊर्जा, गहरा उद्देश्य और एक नई रचनात्मक पहचान मिलेगी। उन्होंने जोशी के आगामी कार्यकाल के यादगार और सार्थक होने की कामना की। इससे पहले, प्रसून जोशी अगस्त 2017 से मुंबई स्थित केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने फिल्मों की सामग्री को लेकर भी सख्त रुख अपनाया, ताकि दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन मिल सके। प्रसून जोशी की CBFC के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को काफी सफल माना जाता है। उनकी नियुक्ति के बाद, फिल्मों के प्रमाणन में अधिक निष्पक्षता और पारदर्शिता आई। प्रसून जोशी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी रचनात्मकता और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा देश और समाज के हित में काम करते हैं। उनकी नियुक्ति से प्रसार भारती को निश्चित रूप से लाभ होगा। यह नियुक्ति भारत के मीडिया और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संकेत है

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