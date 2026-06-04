प्राविधिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत दी है जिनकी परीक्षाएं सीयूईटी के साथ टकराने के कारण छूट गई थीं। परिषद ने इन छात्रों की छूटी हुई परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया है।
प्राविधिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत दी है जिनकी परीक्षाएं सीयूईटी के साथ टकराने के कारण छूट गई थीं। परिषद ने इन छात्रों की छूटी हुई परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया है। परिषद की सम सेमेस्टर, वार्षिक एवं विशेष बैक पेपर परीक्षाएं चार मई से पांच जून तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं। इसी दौरान कुछ तिथियों पर सीयूईटी और परिषद की परीक्षाएं एक साथ पड़ गईं, जिससे कई छात्र परिषद की परीक्षा नहीं दे सके। इस समस्या को देखते हुए परिषद की परीक्षा समिति की बैठक परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया। इसके तहत छूटी हुई सेमेस्टर एवं फार्मेसी परीक्षाएं 11 जून, 12 जून और 13 जून को संबंधित जनपदों के नोडल संस्थानों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है.
प्राविधिक शिक्षा परिषद ने छात्रों को राहत दी है जिनकी परीक्षाएं सीयूईटी के साथ टकराने के कारण छूट गई थीं। परिषद ने इन छात्रों की छूटी हुई परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया है। परिषद की सम सेमेस्टर, वार्षिक एवं विशेष बैक पेपर परीक्षाएं चार मई से पांच जून तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही हैं। इसी दौरान कुछ तिथियों पर सीयूईटी और परिषद की परीक्षाएं एक साथ पड़ गईं, जिससे कई छात्र परिषद की परीक्षा नहीं दे सके। इस समस्या को देखते हुए परिषद की परीक्षा समिति की बैठक परीक्षा दोबारा कराने का फैसला लिया गया। इसके तहत छूटी हुई सेमेस्टर एवं फार्मेसी परीक्षाएं 11 जून, 12 जून और 13 जून को संबंधित जनपदों के नोडल संस्थानों में आयोजित की जाएंगी। छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है
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