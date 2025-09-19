प्रसिद्ध गायक ज़ुबीन गर्ग का निधन, सिंगापुर में हुआ

प्रसिद्ध गायक ज़ुबीन गर्ग का सिंगापुर में निधन हो गया। आयोजकों ने बताया कि स्कूबा डाइविंग के दौरान सांस लेने में तकलीफ के बाद उनका निधन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।

आयोजकों ने दुख साझा करते हुए कहा कि लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग का निधन सिंगापुर जनरल अस्पताल में हुआ। एएनआई न्यूज एजेंसी के अनुसार, आयोजकों ने कहा, 'बड़े दुख के साथ, हम यह दुखद खबर साझा कर रहे हैं कि हमारे प्यारे आइकन ज़ुबीन गर्ग का आज दोपहर लगभग 2:30 बजे सिंगापुर जनरल अस्पताल में निधन हो गया। ज़ुबीन परसों ही सिंगापुर पहुंचे थे। कल महोत्सव में उनका हमारे साथ होना तय था, जहाँ वे लोगों से मिलते और बातचीत करते। आज सुबह, हमारी पूरी टीम पूर्वोत्तर भारत में निवेश को सुगम बनाने के लिए शांगरी-ला होटल

में वरिष्ठ सिंगापुरी उद्योगपतियों और नीति निर्माताओं के साथ एक व्यावसायिक बैठक में व्यस्त थी'। आयोजकों ने इस दुखद दुर्घटना से पहले ज़ुबीन की यॉट विजिट के बारे में जानकारी न होने का दावा किया है। उन्होंने कहा, 'मीटिंग के दौरान हमें ज़ुबीन के प्रबंधक का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके साथ दुर्घटना हुई है और उन्हें सिंगापुर जनरल अस्पताल ले जाया गया है। बाद में हमें पता चला कि स्थानीय असमिया समुदाय के कुछ सदस्य उन्हें यॉट विजिट पर ले गए थे, जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं थी। खबर मिलते ही हमारी टीम तुरंत अस्पताल पहुंची और तब से आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए उच्चायोग के साथ मिलकर काम कर रही है'।\ज़ुबीन गर्ग का निधन स्कूबा डाइविंग के दौरान कथित तौर पर सांस लेने में तकलीफ के बाद हुआ। आयोजकों ने जारी बयान में कहा, 'यह एक अपूरणीय क्षति है और हम अपने दुःख को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस त्रासदी को देखते हुए हम यह कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं। हम स्तब्ध हैं और ज़ुबीन गर्ग की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं'। ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ज़ुबीन गर्ग के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा, 'लोकप्रिय गायक ज़ुबीन गर्ग के आकस्मिक निधन से स्तब्ध हूं। संगीत में समृद्ध योगदान के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति'। फिल्म और संगीत जगत के कई दिग्गजों ने भी ज़ुबीन गर्ग के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिससे संगीत जगत में शोक की लहर है। आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने की घोषणा की है, और इस दुखद घटना से सभी सदमे में हैं। यह घटना न केवल उनके परिवार और दोस्तों के लिए बल्कि उनके प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के लिए भी एक बड़ी क्षति है।\ज़ुबीन गर्ग एक लोकप्रिय गायक और संगीतकार थे जिन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मृत्यु से संगीत जगत को एक बड़ी क्षति हुई है। उनकी संगीत प्रतिभा और लोकप्रिय गानों के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि वे इस मुश्किल समय में परिवार और दोस्तों के साथ हैं। इस दुखद खबर के बाद, सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि और संवेदनाओं का तांता लग गया है। प्रशंसकों ने उनके गानों और संगीत के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। यह एक दुखद घटना है जिसने संगीत प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है, और सभी को उनके यादगार संगीत और विरासत की याद दिलाती रहेगी। ज़ुबीन गर्ग का निधन एक अपूरणीय क्षति है, और उनकी यादें हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में जीवित रहेंगी। उनके प्रशंसकों के लिए यह एक भारी नुकसान है, लेकिन उनकी संगीत विरासत हमेशा जीवित रहेगी





ज़ुबीन गर्ग निधन सिंगापुर गायक संगीत

