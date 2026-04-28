प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने किया पति की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

लौरिया में गोबरौरा पंचायत के मटियरिया बंगाली कालोनी निवासी अमित कुमार नमोदास की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मृतक की पत्नी नीलम देवी और उसके प्रेमी अमर उर्फ किरण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि नीलम ने अपने पति को नशे की गोली खिलाई और फिर गला दबाकर हत्या कर दी।
लौरिया में हुई एक सनसनीखीज हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। गोबरौरा पंचायत के मटियरिया बंगाली कालोनी निवासी अमित कुमार नमोदास (35 वर्ष) की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई श्रीराम मजुमदार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस हत्या कांड में मुख्य आरोपित प्रेमी अमर उर्फ किरण कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो मृतक के घर के ही पड़ोसी हैं। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और मानती है कि इस हत्या कांड में कई अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। मृतक के भाई श्रीराम मजुमदार ने अपनी प्राथमिकी में बताया कि अमित कुमार नमोदास की शादी वर्ष 2013 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी नीलम देवी का किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। इस बात की जानकारी अमित को भी थी और इसको लेकर दंपती में अक्सर विवाद होता था। अमित ने नीलम को कई बार समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मानती थी। 23 अप्रैल की रात नीलम देवी कुछ समय के लिए घर से गायब थी, जब वह वापस आई तो अमित ने पूछा, जिससे दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद 25 अप्रैल की रात को नीलम देवी ने अपने कथित प्रेमी अमर उर्फ किरण कुमार तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या के बाद नीलम देवी ने पुलिस और स्वजन को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी बनाई थी। उसने बताया था कि उसका पति जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, इसलिए उसने प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस ने नीलम के मोबाइल फोन की जांच की और इसमें नशे की दवा सर्च करने का रिकॉर्ड मिला। इसके बाद नीलम ने पुलिस के सामने गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने नीलम के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है और अनुमान है कि इस हत्या कांड में कई अन्य लोगों की भी शामिल हो सकती है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की गहन जांच हो रही है और जल्द ही अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी होगी.
लौरिया में हुई एक सनसनीखीज हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। गोबरौरा पंचायत के मटियरिया बंगाली कालोनी निवासी अमित कुमार नमोदास (35 वर्ष) की गला दबाकर हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के बड़े भाई श्रीराम मजुमदार के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपित प्रेमी अमर उर्फ किरण कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो मृतक के घर के ही पड़ोसी हैं। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू कर दी है और मानती है कि इस हत्याकांड में कई अन्य लोगों की भी संलिप्तता हो सकती है। मृतक के भाई श्रीराम मजुमदार ने अपनी प्राथमिकी में बताया कि अमित कुमार नमोदास की शादी वर्ष 2013 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी नीलम देवी का किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। इस बात की जानकारी अमित को भी थी और इसको लेकर दंपती में अक्सर विवाद होता था। अमित ने नीलम को कई बार समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह नहीं मानती थी। 23 अप्रैल की रात नीलम देवी कुछ समय के लिए घर से गायब थी, जब वह वापस आई तो अमित ने पूछा, जिससे दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद 25 अप्रैल की रात को नीलम देवी ने अपने कथित प्रेमी अमर उर्फ किरण कुमार तथा अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर अमित की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या के बाद नीलम देवी ने पुलिस और स्वजन को गुमराह करने के लिए एक झूठी कहानी बनाई थी। उसने बताया था कि उसका पति जबरन शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, इसलिए उसने प्राइवेट पार्ट पर लात मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि, पुलिस ने नीलम के मोबाइल फोन की जांच की और इसमें नशे की दवा सर्च करने का रिकॉर्ड मिला। इसके बाद नीलम ने पुलिस के सामने गला दबाकर हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने नीलम के मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर जांच कर रही है और अनुमान है कि इस हत्याकांड में कई अन्य लोगों की भी शामिल हो सकती है। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि मामले की गहन जांच हो रही है और जल्द ही अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी होगी
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