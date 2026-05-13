प्रो-ग्रुप ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बड़ा बहाना है

डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा साबित हो रहा है, वह अमेरिका को दुश्मन देशों से बचाने का बड़ा दावा है, लेकिन इसकी लागत शुरुआती अनुमान से कई गुना ज्यादा निकल रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा महंगा साबित हो रहा है। कांग्रेस बजट ऑफिस (CBO) के नए एनालिसिस के अनुसार, इस पूरे प्रोजेक्ट की 20 साल की कुल लागत 1.2 ट्रिलियन डॉलर (लगभग 100 लाख करोड़ रुपये) हो सकती है। ट्रंप ने पिछले साल इसे सिर्फ लगभग 16.76 लाख करोड़ रुपये में तैयार करने का दावा किया था। और पढ़ेंट्रंप ने अपने पहले सप्ताह में ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा था कि यह सिस्टम उनके कार्यकाल (जनवरी 2029) के अंत तक पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। ट्रंप का कहना है कि 40 सालों में दुश्मन देशों (चीन और रूस) के नए हथियार इतने खतरनाक हो गए हैं कि अमेरिका को स्पेस में हथियार लगाकर मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाना जरूरी है।यह भी पढ़ें: Exclusive: भारत को इस हफ्ते मिलेगा चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टमCBO रिपोर्ट क्या कहती है?
CBO ने माना है कि डिफेंस डिपार्टमेंट ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि कितने और किस प्रकार के सिस्टम लगाए जाएंगे। इसलिए सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सिर्फ एक अनुमान है। CBO के अनुसार, सिर्फ स्पेस-बेस्ड कंपोनेंट्स की लागत ही लगभग 45 लाख करोड़ रुपये तक हो सकती है। \n
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