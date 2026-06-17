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प्रेम विवाह विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, सात गिरफ्तार

अपराध News

प्रेम विवाह विवाद में एक व्यक्ति की हत्या, सात गिरफ्तार
प्रेम विवाहहत्याखरगोन
📆17-06-2026 08:59:00
📰Dainik Jagran
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खरगोन जिले के सनावद में प्रेम विवाह के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

खरगोन जिले के सनावद क्षेत्र में प्रेम विवाह से जुड़े एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब एक बालिग युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि राधेश्याम के पुत्र सौरभ ने दोनों को भगाने में मदद की थी। इसके बाद कुछ लोगों ने राधेश्याम और उनके साले तेरसिंह का कथित रूप से अपहरण कर लिया और उन्हें एक स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि चार जून को युवती अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। बाद में दोनों ने विवाह कर लिया और प्रेमी ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह और उसकी पत्नी दस जून को सनावद थाने में उपस्थित होंगे। इसी बीच परिजनों ने सौरभ पर मदद करने का आरोप लगाया। राधेश्याम और तेरसिंह को अगवा कर एकांत स्थान पर ले जाया गया, जहां दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई। घायलों को पहले सनावद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर खंडवा रेफर कर दिया गया। तेरसिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को राधेश्याम की तबीयत और खराब होने पर उन्हें खंडवा से इंदौर के एमवाय अस्पताल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। शव को सनावद लाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और शाम को अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि मामले में राकेश, शांतिलाल, सेवकराम, अर्जुन, धर्मेंद्र, रामदास और बलिराम समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम विवाह से जुड़े विवादों की गंभीरता को उजागर किया है। इस तरह की घटनाओं में समाज को संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.

खरगोन जिले के सनावद क्षेत्र में प्रेम विवाह से जुड़े एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब एक बालिग युवती अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई और बाद में दोनों ने विवाह कर लिया। युवती के परिजनों ने आरोप लगाया कि राधेश्याम के पुत्र सौरभ ने दोनों को भगाने में मदद की थी। इसके बाद कुछ लोगों ने राधेश्याम और उनके साले तेरसिंह का कथित रूप से अपहरण कर लिया और उन्हें एक स्थान पर ले जाकर बेरहमी से पीटा। इस मारपीट में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि चार जून को युवती अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। बाद में दोनों ने विवाह कर लिया और प्रेमी ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह और उसकी पत्नी दस जून को सनावद थाने में उपस्थित होंगे। इसी बीच परिजनों ने सौरभ पर मदद करने का आरोप लगाया। राधेश्याम और तेरसिंह को अगवा कर एकांत स्थान पर ले जाया गया, जहां दोनों के साथ जमकर मारपीट की गई। घायलों को पहले सनावद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर खंडवा रेफर कर दिया गया। तेरसिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मंगलवार को राधेश्याम की तबीयत और खराब होने पर उन्हें खंडवा से इंदौर के एमवाय अस्पताल भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। शव को सनावद लाकर लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपितों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ और शाम को अंतिम संस्कार किया गया। थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि मामले में राकेश, शांतिलाल, सेवकराम, अर्जुन, धर्मेंद्र, रामदास और बलिराम समेत सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर प्रेम विवाह से जुड़े विवादों की गंभीरता को उजागर किया है। इस तरह की घटनाओं में समाज को संवेदनशीलता और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए

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प्रेम विवाह हत्या खरगोन सनावद गिरफ्तारी

 

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