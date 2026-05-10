प्रो. यशवंतराव केलकर जी की जन्मशती में उनकी विचारधारा और कार्यपद्धति को महत्त्व दिया गया

दिल्ली के डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल सेंटर में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपगुरु, शिक्षक, संघ प्रेरित संगठनों के प्रतिनिधि और छात्र शामिल हुए। मुख्य अतिथि संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले रहे। उन्होंने प्रो. केलकर की विचारधारा और कार्यपद्धति की चर्चा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. रघुराज किशोर तिवारी ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि केलकर का जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है।
एक कार्यक्रम हुआ, जो प्रो. यशवंतराव केलकर जी की जन्मशती वर्ष मनाने के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपगुरु, शिक्षक, संघ प्रेरित संगठनों के प्रतिनिधि और छात्र भी शामिल हुए। मुख्य अतिथि रहे संघ सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि प्रो.
केलकर ने एबीवीपी को केवल छात्र आंदोलनों तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बनाया। उन्होंने केलकर को सादगी, समय पालन, टीम वर्क और कार्यकर्ता निर्माण का आदर्श बताया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. रघुराज किशोर तिवारी ने कहा कि केलकर का जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। उनके विचारों को समझने के लिए उनके साहित्य का गंभीर अध्ययन आवश्यक है