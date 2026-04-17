प्रेमिका पर धोखा और झूठी शिकायत का आरोप लगाकर गुरुग्राम थाने के बाहर आत्मदाह, युवक की मौत

गुरुग्राम में सेक्टर-40 पुलिस थाने के बाहर एक युवक ने अपनी प्रेमिका द्वारा धोखा देने और झूठी शिकायत दर्ज कराने के आरोप लगाते हुए पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार ने युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

गुरुग्राम के सेक्टर-40 पुलिस थाने के बाहर बुधवार रात को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहाँ एक युवक ने कथित तौर पर अपनी प्रेमिका द्वारा धोखा दिए जाने और झूठी शिकायत दर्ज कराए जाने से परेशान होकर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। खुद को आग लगाने से पहले युवक ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपने दर्द और हताशा को व्यक्त किया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

वीडियो में, अंकित नामक युवक, जिसने चंडीगढ़ से गुरुग्राम मिलने आया था, ने कहा कि वह उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ उसके पिता नहीं हैं और परिवार के सदस्य बहुत दूर हैं। उसने यह भी कहा कि उसने कभी शराब नहीं पी, लेकिन आज वह पी रहा है क्योंकि आज उसका आखिरी दिन है। उसने अपनी बातों के बीच डिस्पोजल गिलास में कुछ दवाइयां दिखाते हुए कहा कि वह उन्हें खाएगा और फिर आगे क्या होगा, उसे नहीं पता। अंकित ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह पेट्रोल से अपनी जान देगा और यहीं आग लगाएगा क्योंकि उसे फंसाया जा रहा है। उसने अपनी प्रेमिका काजल पर आरोप लगाया कि वह कह रही है कि उसने उसका पैसा ले रखा है, जबकि उसने उसे तीन साल तक अपने पास रखा, उसकी देखभाल की और उसका खर्चा उठाया। अंकित ने वीडियो में अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, आपसे यह उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी गर्लफ्रेंड पर धोखा देने और थाने में झूठी शिकायत दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। इस बीच, अंकित के परिवार ने भी युवती के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

मृतक अंकित यादव, जो 24 वर्ष का था, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सीतापुर गांव का रहने वाला था और चंडीगढ़ में टैक्सी चलाता था। उसके परिवार के अनुसार, उसकी पिछले 4 साल से फतेहपुर की एक युवती से दोस्ती थी और वे दोनों गुरुग्राम में कई महीनों तक लिव-इन रिलेशनशिप में भी रहे। कुछ महीने पहले, युवती गुरुग्राम के सेक्टर-31 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने आई थी, और अंकित उससे नियमित रूप से मिलने आता रहता था। परिवार का दावा है कि करीब 20 दिन पहले अंकित को पता चला कि उसकी प्रेमिका का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे दोनों के बीच गंभीर अनबन हो गई थी।

बुधवार, 15 अप्रैल को, अंकित युवती को चंडीगढ़ ले जाने के इरादे से कार लेकर सेक्टर-31 पहुंचा और उसके कमरे से कुछ सामान अपनी कार में रख लिया। इस पर युवती नाराज हो गई और उसने सेक्टर-40 थाने में अंकित के खिलाफ परेशान करने और सामान चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अंकित को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। पुलिस थाने के पास पहुँचने पर, अंकित अपने परिवार को फोन पर पूरी बात बता रहा था और उसने अपनी कार थाने से मात्र 20 कदम दूर सड़क किनारे खड़ी कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अंकित के हाथ में पेट्रोल की बोतल थी। वह कार से उतरा, खुद पर पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगा ली। उसकी चीखें सुनकर थाने की पुलिस टीम और आसपास के लोग तुरंत दौड़ पड़े। लोगों ने कपड़े, पानी और मिट्टी डालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से झुलसे अंकित को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया।

गुरुवार रात को इलाज के दौरान अंकित ने दम तोड़ दिया। अंकित के परिवार ने युवती के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सेक्टर-40 थाना SHO राजेश कुमार ने बताया कि युवक थाने के अंदर नहीं गया था और CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। युवती से भी पूछताछ की जाएगी और परिवार के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दुखद घटना ने फिर से लिव-इन रिलेशनशिप और झूठी शिकायतों के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला है।





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आत्मदाह गुरुग्राम पुलिस थाना प्रेमिका आत्महत्या के लिए उकसाना

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