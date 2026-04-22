प्रेमिका के साथ फरार हुआ पति, पत्नी कोतवाली में बिलखती रही, इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल

रुड़की में एक महिला का पति अपनी प्रेमिका के साथ फरार हो गया है। महिला कोतवाली में अपनी व्यथा बयां कर रही है, जबकि पति इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर रहा है। पुलिस पति की तलाश में जुटी है।

रुड़की में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने पति के फरार होने से बेहाल है। महिला, अपने दो छोटे बच्चों के साथ हर दिन रुड़की कोतवाली पहुंचकर अपनी व्यथा बयां कर रही है, जबकि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ इंस्टाग्राम पर लगातार नए-नए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहा है। यह मामला जलालपुर निवासी एक युवक और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की उसकी पत्नी से जुड़ा है, जिनकी शादी लगभग पांच साल पहले हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके पति का पिछले कुछ महीनों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में उसे जानकारी थी। महिला का कहना है कि उसका पति लगभग पांच दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ घर से फरार हो गया। उसने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अभी तक पति की लोकेशन ट्रेस करने में सफल नहीं हो पाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के पति ने अपनी प्रेमिका के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे महिला पूरी तरह से स्तब्ध है। बुधवार को महिला अपने दोनों बच्चों के साथ सिविल लाइन कोतवाली पहुंची और पुलिस से अपने पति को बरामद करने की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसका पति सोशल मीडिया पर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीरें डालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने आश्वासन दिया है कि पुलिस पति की लोकेशन ट्रेस करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसे जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। इस घटना ने रुड़की क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग इस महिला की दुर्दशा पर सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। यह मामला प्रेम, विश्वासघात और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को छोड़कर एक गलत रास्ता चुना है, और वह चाहती है कि पुलिस उसे वापस लाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सके। इस घटना से यह भी सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करने से पहले लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर की गई हरकतें किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं, जैसा कि इस मामले में देखने को मिल रहा है। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होगी। महिला का परिवार और दोस्त इस मुश्किल समय में उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वह अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही है। यह घटना रुड़की के लोगों के लिए एक सबक है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का महत्व हमेशा बनाए रखना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए और किसी भी तरह की गलत हरकत से बचना चाहिए। पुलिस ने महिला को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और मामले को गंभीरता से लिया है। इस घटना के बाद रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक सक्रिय होना चाहिए। महिला ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उसके पति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उसे और उसके बच्चों को न्याय मिल सके। यह मामला रुड़की के इतिहास में एक दुखद घटना के रूप में दर्ज हो गया है.

रुड़की में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक महिला अपने पति के फरार होने से बेहाल है। महिला, अपने दो छोटे बच्चों के साथ हर दिन रुड़की कोतवाली पहुंचकर अपनी व्यथा बयां कर रही है, जबकि उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ इंस्टाग्राम पर लगातार नए-नए वीडियो और तस्वीरें साझा कर रहा है। यह मामला जलालपुर निवासी एक युवक और मंगलौर कोतवाली क्षेत्र की उसकी पत्नी से जुड़ा है, जिनकी शादी लगभग पांच साल पहले हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके पति का पिछले कुछ महीनों से एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में उसे जानकारी थी। महिला का कहना है कि उसका पति लगभग पांच दिन पहले अपनी प्रेमिका के साथ घर से फरार हो गया। उसने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस अभी तक पति की लोकेशन ट्रेस करने में सफल नहीं हो पाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महिला के पति ने अपनी प्रेमिका के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे महिला पूरी तरह से स्तब्ध है। बुधवार को महिला अपने दोनों बच्चों के साथ सिविल लाइन कोतवाली पहुंची और पुलिस से अपने पति को बरामद करने की गुहार लगाई। उसने बताया कि उसका पति सोशल मीडिया पर अपनी प्रेमिका के साथ तस्वीरें डालकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने आश्वासन दिया है कि पुलिस पति की लोकेशन ट्रेस करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और उसे जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। इस घटना ने रुड़की क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोग इस महिला की दुर्दशा पर सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं। यह मामला प्रेम, विश्वासघात और सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे कई गंभीर मुद्दों को उजागर करता है। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे और उसके बच्चों को छोड़कर एक गलत रास्ता चुना है, और वह चाहती है कि पुलिस उसे वापस लाए ताकि वह अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सके। इस घटना से यह भी सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी को सार्वजनिक करने से पहले लोगों को कितना सावधान रहना चाहिए। कई बार सोशल मीडिया पर की गई हरकतें किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं, जैसा कि इस मामले में देखने को मिल रहा है। पुलिस की जांच जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई होगी। महिला का परिवार और दोस्त इस मुश्किल समय में उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन वह अपने पति के वापस आने का इंतजार कर रही है। यह घटना रुड़की के लोगों के लिए एक सबक है कि रिश्तों में विश्वास और ईमानदारी का महत्व हमेशा बनाए रखना चाहिए। सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करना चाहिए और किसी भी तरह की गलत हरकत से बचना चाहिए। पुलिस ने महिला को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है और मामले को गंभीरता से लिया है। इस घटना के बाद रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और अधिक सक्रिय होना चाहिए। महिला ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उसके पति को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उसे और उसके बच्चों को न्याय मिल सके। यह मामला रुड़की के इतिहास में एक दुखद घटना के रूप में दर्ज हो गया है





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