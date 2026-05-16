हरियाणा के यमुनानगर जिले के थाना फर्कपुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी एडवाइजर कलीराम की उनकी दफ्तर में चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। स्वजन ने भी किसी पर आरोप नहीं लगाया है। फर्कपुर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। हत्या के कारण अभी स्पष्ट नहीं है।

यमुनानगर के फर्कपुर में प्रॉपर्टी एडवाइजर कलीराम की उनके दफ्तर में चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रॉपर्टी विवादप्रॉपर्टी एडवाइजर कलीराम की दफ्तर में हत्याजागरण संवाददाता, यमुनानगर । हरियाणा के यमुनानगर जिले के थाना फर्कपुर क्षेत्र में प्रॉपर्टी एडवाइजर कलीराम (64) की उनके दफ्तर में चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। चाकू से गले पर वार किए गए। पास के दुकानदार ने खून से लथपथ शव देख स्वजन व पुलिस को बुलाया। फर्कपुर पुलिस व अन्य टीमों ने मौके पर छानबीन की। शव पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। स्वजन ने भी किसी पर आरोप नहीं लगाए। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।.





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