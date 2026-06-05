प्लानेट पटना म्यूजियम: युवाओं को पुरानी परंपरा की ओर वापस ले जा रहा है

प्लानेट पटना म्यूजियम में लोग फिर से हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं। यह पहल युवाओं को डिजिटल दौर में भावनाओं को व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है।

पटना में Gen Z व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम छोड़कर प्लानेट पटना म्यूजियम में हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं। यह पहल युवा ओं को डिजिटल दौर में भावनाओं को व्यक्त करने का एक अनोखा तरीका है। प्लानेट पटना म्यूजियम में लोग फिर से हाथ से चिट्ठियां लिख रहे हैं, जबकि बुजुर्ग अपनी पुरानी यादों को फिर से जी रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि चिट्ठी लिखने के बाद पोस्ट ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। म्यूजियम में लगे लेटर बॉक्स में खत डालते ही उसकी आगे की प्रक्रिया पूरी हो जाती है।Gen Z के लिए नया नहीं, 'रेट्रो रोमांस' का नया ट्रेंड प्लानेट पटना म्यूजियम में युवा ओं को चिट्ठी लिखने की कला भी सिखाई जाती है। कई युवा ओं के लिए यह प्यार, दोस्ती और रिश्तों को व्यक्त करने का बिल्कुल नया अनुभव है। हाथ से लिखे शब्दों में जो अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव होता है, वह डिजिटल मैसेज में अक्सर महसूस नहीं होता। यही कारण है कि Gen Z के बीच यह पुरानी परंपरा एक नए ट्रेंड के रूप में उभर रही है। यहां आने वाले युवा इसे 'ओल्ड स्कूल रोमांस' का आधुनिक संस्करण मान रहे हैं।प्लानेट पटना के एमडी मो.

अज़फर अहमद बताते हैं कि इस पहल का उद्देश्य खत लेखन की संस्कृति को जीवित रखना है। यहां नियमित रूप से विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है। इन वर्कशॉप्स में लोगों को खत लिखने के तरीके और उसकी बारीकियां सिखाई जाती हैं।आयोजकों का मानना है कि एक हाथ से लिखा खत आज भी किसी के चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान ला सकता है।जहां इतिहास, संस्कृति और इमोशन का होता है संगम प्लानेट पटना म्यूजियम सिर्फ खत लेखन तक सीमित नहीं है। यहां पटना के इतिहास, कला और विरासत से जुड़ी दुर्लभ वस्तुओं का भी संग्रह मौजूद है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध उद्योगपति दीवान बहादुर राधाकृष्ण जालान के संग्रह को उनके परपोते आदित्य जालान ने म्यूजियम का रूप दिया है। यह संग्रह वर्षों की मेहनत और संरक्षण का परिणाम माना जाता है। म्यूजियम में आने वाले लोगों को इतिहास और संस्कृति के साथ भावनात्मक अनुभव भी मिलता है।प्लानेट पटना म्यूजियम सप्ताह के सभी सातों दिन खुला रहता है। यहां दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दिन यहां पहुंच सकते हैं। शाम के समय यहां युवाओं और परिवारों की अच्छी-खासी भीड़ देखने को मिलती है।डिजिटल दौर में यह जगह लोगों को रिश्तों में शब्दों और भावनाओं की असली ताकत का एहसास करा रही है





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