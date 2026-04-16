फंग लीयुएन और न्गो फंग ली ने राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र का किया दौरा, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी फंग लीयुएन और वियतनामी राष्ट्रपति टो लाम की पत्नी न्गो फंग ली ने बीजिंग स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलात्मक रचनाओं, सांस्कृतिक सेवाओं और अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान की स्थिति को समझा। दोनों देशों की प्रथम महिलाओं ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और मित्रता बढ़ाने की आशा व्यक्त की।

बीजिंग, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी फंग लीयुएन ने वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम की पत्नी न्गो फंग ली के साथ बीजिंग स्थित राष्ट्रीय प्रदर्शन कला केंद्र (नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स) का दौरा किया। यह दौरा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। फंग लीयुएन और न्गो फंग ली ने केंद्र के विभिन्न हिस्सों का गहन अवलोकन किया, जिसमें ओपेरा थिएटर, आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी) की रचना के लिए समर्पित स्थान,

और रिकॉर्डिंग स्टूडियो शामिल थे। इस दौरान, उन्होंने कला केंद्र द्वारा कलात्मक रचनाओं को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक सेवाएं प्रदान करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सुगम बनाने के प्रयासों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कलात्मक गतिविधियों के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों की तलाश पर जोर दिया। इस दौरे के दौरान, दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने चीनी पारंपरिक नृत्य की रिहर्सल को बारीकी से देखा और कोरस की रिकॉर्डिंग को भी सुना। इन कलात्मक प्रस्तुतियों ने दोनों देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश की और आपसी समझ को गहरा करने में मदद की। फंग लीयुएन ने इस अवसर पर अपनी आशा व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों देशों की सांस्कृतिक संस्थाएं और उनके कलाकार विभिन्न माध्यमों से आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह के सहयोग से न केवल दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, बल्कि दोनों देशों की जनता के बीच मित्रता भी और प्रगाढ़ होगी। उन्होंने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को देशों के बीच पुल बनाने का एक शक्तिशाली साधन बताया। वहीं, न्गो फंग ली ने फंग लीयुएन द्वारा किए गए अपने उत्साहपूर्ण सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने चीन में सांस्कृतिक विकास की प्रभावशाली उपलब्धियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के सांस्कृतिक और कलात्मक क्षेत्रों के बीच आदान-प्रदान को और अधिक सक्रिय किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि इस तरह के आपसी सहयोग से दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता का निर्माण हो और भविष्य में भी यह संबंध फलते-फूलते रहें। यह यात्रा दोनों देशों के सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व को रेखांकित करती है और भविष्य में कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। (साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, बीजिंग) --आईएएनएस एबीएम





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