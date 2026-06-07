फतेहगढ़ साहिब के खमानों में एक व्यक्ति अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने अपनी लिव-इन पार्टनर के मैनेजर के साथ भाग जाने और पुलिस दव्यक्ति 4 साल की बेटी संग मोबाइल टावर पर चढ़ा। प्रशासन ने आश्वासन देकर पिता-पुत्री को सुरक्षित उतारा।

फतेहगढ़ साहिब में चार साल की बेटी को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी के धोखे की सुनाई दर्दनाक कहानी फतेहगढ़ साहिब के खमानों में एक व्यक्ति अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने अपनी लिव-इन पार्टनर के मैनेजर के साथ भाग जाने और पुलिस दव्यक्ति 4 साल की बेटी संग मोबाइल टावर पर चढ़ा।प्रशासन ने आश्वासन देकर पिता-पुत्री को सुरक्षित उतारा। खमानों के वार्ड नंबर 12 में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब गांव नानोवाल खुर्द का रहने वाला अमरपाल सिंह अपनी 4 वर्षीय मासूम बेटी नम्रित कौर को साथ लेकर सुबह करीब 5:30 बजे एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से अपनी व्यथा सुनाते हुए युवक ने बताया कि वह साल 2019 से अनमोलप्रीत कौर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसकी पत्नी खमानों के एक नशा मुक्ति केंद्र में काम करती है। अमरपाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी के वहां के मैनेजर के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके कारण वह अब मैनेजर के साथ फरार हो गई है। पीड़ित के मुताबिक, वह इंसाफ के लिए कई बार पुलिस थाने गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन के इस उदासीन रवैए से तंग आकर ही उसे यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान भीषण गर्मी के कारण टावर पर मौजूद मासूम बच्ची की हालत खराब होने लगी। इसे देख वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की और किसी तरह टावर पर उन दोनों के लिए खाने-पीने का सामान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रशासन युवक और उसकी बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है.

फतेहगढ़ साहिब में चार साल की बेटी को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी के धोखे की सुनाई दर्दनाक कहानी फतेहगढ़ साहिब के खमानों में एक व्यक्ति अपनी 4 वर्षीय बेटी के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने अपनी लिव-इन पार्टनर के मैनेजर के साथ भाग जाने और पुलिस दव्यक्ति 4 साल की बेटी संग मोबाइल टावर पर चढ़ा।प्रशासन ने आश्वासन देकर पिता-पुत्री को सुरक्षित उतारा। खमानों के वार्ड नंबर 12 में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब गांव नानोवाल खुर्द का रहने वाला अमरपाल सिंह अपनी 4 वर्षीय मासूम बेटी नम्रित कौर को साथ लेकर सुबह करीब 5:30 बजे एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर से अपनी व्यथा सुनाते हुए युवक ने बताया कि वह साल 2019 से अनमोलप्रीत कौर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था। उसकी पत्नी खमानों के एक नशा मुक्ति केंद्र में काम करती है। अमरपाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी के वहां के मैनेजर के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके कारण वह अब मैनेजर के साथ फरार हो गई है। पीड़ित के मुताबिक, वह इंसाफ के लिए कई बार पुलिस थाने गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रशासन के इस उदासीन रवैए से तंग आकर ही उसे यह खौफनाक कदम उठाना पड़ा। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे के दौरान भीषण गर्मी के कारण टावर पर मौजूद मासूम बच्ची की हालत खराब होने लगी। इसे देख वार्ड नंबर 12 के निवासियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की और किसी तरह टावर पर उन दोनों के लिए खाने-पीने का सामान पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रशासन युवक और उसकी बच्ची को सुरक्षित नीचे उतारने में सफल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है





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फतेहगढ़ साहिब मोबाइल टावर चार साल की बेटी पत्नी के धोखे दर्दनाक कहानी

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