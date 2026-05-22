फतेहाबाद: जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में विकास बजट मंजूरी, ग्रामीणों को देंगे विकास कार्यों का लाभ

फतेहाबाद में जिला विकास एवं निगरानी समिति (डीडीएमसी) की बैठक में 2026-27 के लिए 14.86 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दी जाएगी। बैठक में पहले वित्तीय वर्ष के लंबित कार्यों की समीक्षा होगी और विकास कार्यों को गति दिए जाएंगे। फतेहाबाद के लिए आने वाली इस बैठक में शहरी निकायों के विकास कार्यों के लिए भी बजट रखा गया है। बैठक में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

फतेहाबाद में जिला विकास एवं निगरानी समिति ( डीडीएमसी ) की बैठक में 2026-27 के लिए 14.86 करोड़ रुपये के विकास बजट को मंजूरी दी जाएगी। प्रस्तावित बजट में सामान्य वर्ग और अनुसूचित वर्ग के विकास कार्यों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष के लंबित कार्यों की समीक्षा होगी और विकास कार्यों को गति देने के निर्देश दिए जाएंगे। जिले के लिए कुल 14.

86 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें 8.91 करोड़ रुपये सामान्य वर्ग और 5.94 करोड़ रुपये अनुसूचित वर्ग के विकास कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। बैठक में शहरी निकायों के विकास कार्यों के लिए भी अलग से बजट रखा गया है।डीडीएमसी की इस बैठक में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सिरसा लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा, फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया, रतिया विधायक जरनैल सिंह तथा टोहाना विधायक परमवीर सिंह, जिप चेयरपर्सन सुमन खिचड़ को आमंत्रित किया गया है। बैठक में इन प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि इन विकास कार्यों से सड़कों, गलियों, पेयजल, सामुदायिक भवनों और अन्य मूलभूत सुविधाओं में सुधार होगा। बैठक में पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में हुए विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी रखी जाएगी





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