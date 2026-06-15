फतेहाबाद जिले में तीन सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत

फतेहाबाद जिले में सोमवार को तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें राजस्थान में मुकाम धाम से लौट रहे एक परिवार के छह सदस्य, टोहाना मफतेहाबाद में तीन सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत।टोहाना और रतिया में भी हुए दर्दनाक सड़क हादसे।
फतेहाबाद जिले में सोमवार को तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें राजस्थान में मुकाम धाम से लौट रहे एक परिवार के छह सदस्य, टोहाना मफतेहाबाद में तीन सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत । टोहाना और रतिया में भी हुए दर्दनाक सड़क हादसे । फतेहाबाद जिले से जुड़े अलग-अलग सड़क हादसों ने सोमवार को 11 लोगों की जान ले ली। सबसे दर्दनाक हादसा राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ, जहां मुकाम धाम से लौट रहे मताना गांव निवासी सेवानिवृत्त सीनियर अकाउंटेंट ओमप्रकाश सुथार के परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। दूसरी ओर टोहाना क्षेत्र के अमानी गांव के पास निजी बस पलटने से तीन लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि रतिया क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से दो सगे भाइयों की जान चली गई। हादसों में 30 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है।बता दें कि टोहाना आ रही विशाल टूर एंड ट्रेवल की 52 सीटर बस सोमवार सुबह गांव अमानी और भोडी के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे में दो महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायलों को नागरिक अस्पताल टोहाना में भर्ती कराया गया। घायलों की संख्या 20 के करीब बताई जा रही है.
फतेहाबाद जिले में सोमवार को तीन अलग-अलग सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें राजस्थान में मुकाम धाम से लौट रहे एक परिवार के छह सदस्य, टोहाना मफतेहाबाद में तीन सड़क हादसों में 11 लोगों की मौत।टोहाना और रतिया में भी हुए दर्दनाक सड़क हादसे।फतेहाबाद जिले से जुड़े अलग-अलग सड़क हादसों ने सोमवार को 11 लोगों की जान ले ली। सबसे दर्दनाक हादसा राजस्थान के बीकानेर जिले में हुआ, जहां मुकाम धाम से लौट रहे मताना गांव निवासी सेवानिवृत्त सीनियर अकाउंटेंट ओमप्रकाश सुथार के परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। दूसरी ओर टोहाना क्षेत्र के अमानी गांव के पास निजी बस पलटने से तीन लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि रतिया क्षेत्र में पिकअप की टक्कर से दो सगे भाइयों की जान चली गई। हादसों में 30 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है।बता दें कि टोहाना आ रही विशाल टूर एंड ट्रेवल की 52 सीटर बस सोमवार सुबह गांव अमानी और भोडी के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। हादसे में दो महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनभर से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची तथा घायलों को नागरिक अस्पताल टोहाना में भर्ती कराया गया। घायलों की संख्या 20 के करीब बताई जा रही है
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