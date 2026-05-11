फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 की रनर-अप हैं, फिर ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के लिए तैयार

फरहाना भट्ट बिग बॉस 19 के बाद जल्द ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में नजर आएंगी। सीजन की थीम ‘डर का नया दौर’ रखी गई है, जिसमें पुराने कंटेस्टेंट्स और नए चेहरों का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। फरहाना ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने डर, संघर्ष और लोगों के तानों को लेकर बात की। वह ‘खतरों के खिलाड़ी’ के लिए तैयार हैं, क्योंकि शो में असली मुकाबला दूसरे कंटेस्टेंट्स से नहीं, बल्कि अपने डर से होता है। बहुत अलग फीलिंग है। एक्साइटमेंट भी है और डर भी। जीवन में ऐसे स्टंट नहीं करने की सूरत है, लेकिन ‘खतरों के खिलाड़ी’ में वह चुनौती पूरा करने का आनंद लेती हैं।

बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर-अप, फरहाना भट्ट , जल्द टीवी शो ‘ खतरों के खिलाड़ी 15 ’ में नजर आएंगी। इस बार शो की थीम ‘ डर का नया दौर ’ रखी गई है, जिसमें पुराने कंटेस्टेंट्स और नए चेहरों का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। फरहाना ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने डर, संघर्ष और लोगों के तानों पर बात की। फरहाना ने यह भी कहा कि ‘खतरों के खिलाड़ी’ में असली मुकाबला दूसरे कंटेस्टेंट्स से नहीं, बल्कि अपने डर से होता है। बहुत अलग फीलिंग है। एक्साइटमेंट भी है और डर भी। यह लाइफटाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि असल जिंदगी में आप ऐसे स्टंट नहीं कर सकते। रोहित शेट्टी जैसे लीजेंड के साथ और पूरी सेफ्टी के बीच यह सब करना बहुत बड़ी बात है.

बिग बॉस 19 की फर्स्ट रनर-अप, फरहाना भट्ट, जल्द टीवी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में नजर आएंगी। इस बार शो की थीम ‘डर का नया दौर’ रखी गई है, जिसमें पुराने कंटेस्टेंट्स और नए चेहरों का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। फरहाना ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत में अपने डर, संघर्ष और लोगों के तानों पर बात की। फरहाना ने यह भी कहा कि ‘खतरों के खिलाड़ी’ में असली मुकाबला दूसरे कंटेस्टेंट्स से नहीं, बल्कि अपने डर से होता है। बहुत अलग फीलिंग है। एक्साइटमेंट भी है और डर भी। यह लाइफटाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि असल जिंदगी में आप ऐसे स्टंट नहीं कर सकते। रोहित शेट्टी जैसे लीजेंड के साथ और पूरी सेफ्टी के बीच यह सब करना बहुत बड़ी बात है





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