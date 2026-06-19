फरीदाबाद: बिना लाइसेंस मीट बेचने वालों पर अब सीलिंग के साथ-साथ फैसला दर्ज भी होगा

फरीदाबाद नगर निगम ने बिना लाइसेंस मीट और पोल्ट्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। पहले केवल सीलिंग पर सीमित इस कार्रवाई को अब फैसला दर्ज करवाने तक बढ़ाया गया है। निगम ने स्वास्थ्य शाखा के आदेश पर नोटिस जारी किया है।
फरीदाबाद में नगर निगम ने बिना लाइसेंस मीट और पोल्ट्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। पहले केवल दुकानों को सील करने वाली इस कार्रवाई को अब नगर निगम ने दो स्तरों पर आगे बढ़ाया है। साथ ही इन व्यवसायियों के खिलाफ फौर्जी मामले भी दर्ज किए जाएंगे। यह निर्णय नगर निगम स्वास्थ्य शाखा के आदेश पर किया गया है, जिसके तहत एक नोटिस जारी भी किया गया है। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस मीट बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। निगम के अनुसार, पिछले एक साल में करीब 90 दुकानों को सील कर दिया गया था, लेकिन अब कार्रवाई सीलिंग तक सीमित नहीं रहेगी। बिना लाइसेंस मीट बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ फौर्जी मामले दर्ज किए जाएंगे। फरीदाबाद, जो एक औद्योगिक नगरी है, इसमें मीट विक्रेताओं की लगभग 500 से अधिक दुकानें हैं। सबसे अधिक दुकानें ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र और एनआईटी विधानसभा में पाई जाती हैं। विशेष रूप से एनआईटी विधानसभा के हार्डवेयर चौक के आसपास करीब 20 से अधिक दुकानें बिना लाइसेंस चल रही हैं। इन दुकानों पर निगम कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहां के मीट विक्रेताओं ने साथ ही सड़कों पर भी अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे कोमलता और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी नीतिश परवाल ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि अब सीलिंग के साथ-साथ फौर्जी मामले भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने मीट विक्रेताओं से निगम से लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया। यह कदम नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य और कानून की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
फरीदाबाद में नगर निगम ने बिना लाइसेंस मीट और पोल्ट्री बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। पहले केवल दुकानों को सील करने वाली इस कार्रवाई को अब नगर निगम ने दो स्तरों पर आगे बढ़ाया है। साथ ही इन व्यवसायियों के खिलाफ फौर्जी मामले भी दर्ज किए जाएंगे। यह निर्णय नगर निगम स्वास्थ्य शाखा के आदेश पर किया गया है, जिसके तहत एक नोटिस जारी भी किया गया है। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस मीट बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। निगम के अनुसार, पिछले एक साल में करीब 90 दुकानों को सील कर दिया गया था, लेकिन अब कार्रवाई सीलिंग तक सीमित नहीं रहेगी। बिना लाइसेंस मीट बेचने वाले व्यक्तियों के खिलाफ फौर्जी मामले दर्ज किए जाएंगे। फरीदाबाद, जो एक औद्योगिक नगरी है, इसमें मीट विक्रेताओं की लगभग 500 से अधिक दुकानें हैं। सबसे अधिक दुकानें ओल्ड फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र और एनआईटी विधानसभा में पाई जाती हैं। विशेष रूप से एनआईटी विधानसभा के हार्डवेयर चौक के आसपास करीब 20 से अधिक दुकानें बिना लाइसेंस चल रही हैं। इन दुकानों पर निगम कई बार नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। यहां के मीट विक्रेताओं ने साथ ही सड़कों पर भी अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे कोमलता और स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी नीतिश परवाल ने इस संबंध में बात करते हुए कहा कि अब सीलिंग के साथ-साथ फौर्जी मामले भी दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने मीट विक्रेताओं से निगम से लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया। यह कदम नगर निगम द्वारा स्वास्थ्य और कानून की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है
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