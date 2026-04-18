फरीदाबाद: मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया में किरण पैकेजिंग इंडस्ट्री में भीषण आग, ओमेगा ब्राइट स्टील इंडस्ट्री भी चपेट में

फरीदाबाद के मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित किरण पैकेजिंग इंडस्ट्री में शनिवार को भीषण आग लग गई, जिसने आसपास के क्षेत्र में दहशत फैला दी। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि पास की एक अन्य फैक्ट्री, ओमेगा ब्राइट स्टील इंडस्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हैं।

फरीदाबाद : मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया में किरण पैकेजिंग इंडस्ट्री में भीषण आग, आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल। औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर उठे सवाल।

फरीदाबाद के मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार को एक बार फिर आग का तांडव देखने को मिला। प्लॉट नंबर 110 में स्थित किरण पैकेजिंग इंडस्ट्री, जो थर्माकोल उत्पादों का निर्माण करती है, में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि कुछ ही देर में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

आग की भीषणता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री के अंदर से लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। थर्माकोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग तेजी से फैली और उसने अपने पास स्थित एक अन्य फैक्ट्री, ओमेगा ब्राइट स्टील इंडस्ट्री को भी अपनी आगोश में ले लिया। ओमेगा ब्राइट स्टील इंडस्ट्री में भी आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल फैल गया। इस घटना के बाद, एहतियात के तौर पर आस-पास की अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

सूचना मिलते ही मुजेसर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस ने दोनों तरफ से यातायात को पूरी तरह से रोक दिया, ताकि आग बुझाने के अभियान में कोई बाधा न आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। फिलहाल, आग बुझाने के लिए तीन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और अथक प्रयास कर रही हैं।

यह घटना औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी इसी मुजेसर औद्योगिक क्षेत्र में एक वर्कशॉप में भीषण आग लगी थी। उस दर्दनाक हादसे में केमिकल से भरे ड्रम फटने के कारण दो फायर ब्रिगेड कर्मियों और दो पुलिसकर्मियों समेत कुल छह लोगों की जान चली गई थी। उस घटना के बाद भी सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता जताई गई थी, लेकिन ताजा घटना यह दर्शाती है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में अभी भी सुधार की सख्त आवश्यकता है। लगातार हो रही ऐसी घटनाएं उद्योगों में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगा रही हैं। प्रशासन को ऐसे हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की जान-माल की हानि न हो।

यह भी उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में अन्य शहरों से भी आग लगने की खबरें सामने आ रही हैं। प्रयागराज में एक हार्डवेयर गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं, दक्षिणी दिल्ली के नेचर बाजार में भी आग लगने से करीब 50 दुकानें जल गईं। इन घटनाओं के अलावा, फरीदाबाद की यह घटना औद्योगिक क्षेत्रों में आग से सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में ले आई है।





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

फरीदाबाद मुजेसर इंडस्ट्रियल एरिया किरण पैकेजिंग इंडस्ट्री आग सुरक्षा

United States Latest News, United States Headlines